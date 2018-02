Baiersdorf: Fahrradteile geklaut

Unbekannter montierte einzelne Stücke ab - vor 2 Stunden

BAIERSDORF - Am vergangenen Mittwoch ließ ein Unbekannter am Bahnhofsplatz Teile eines Fahrrads mitgehen.

Das Rad war am Fahrradständer am Bahnhofsplatz in Baiersdorf abgestellt. Der Lenker sowie die beiden Bremssättel der Scheibenbremsen wurden abmontiert. Die Teile wurden fachgerecht abgeschraubt und der unbekannte Täter dürfte einige Zeit beschäftigt gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Erlangen-Land unter 09131/760514 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tt