Baiersdorf: Im Vorbeifahren Brand entdeckt

Vermeintlicher Brand in einer Lagerhalle sorgte für Großeinsatz - vor 4 Stunden

BAIERSDORF - Ein vermeintlicher Lagerhallenbrand gegenüber der Tankstelle in der Erlanger Straße in Baiersdorf sorgte am Donnerstagabend für die Alarmierung einer größeren Anzahl an Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Ein Autofahrer hatte von der Autobahn aus im Vorbeifahren Flammen im Bereich des Gewerbehofes gesehen und den Notruf gewählt.

Der Mülltonnenbrand in Baiersdorf war schnell gelöscht. © KBI Stefan Brunner, Pressestelle KFV ERH



Um 18:34 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg deshalb entsprechend der Alarmierungsplanung die Feuerwehren Baiersdorf, Wellerstadt, Möhrendorf und ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwache Erlangen sowie den Inspektionsdienst des Landkreises, die Unterstützungsgruppe "Örtliche Einsatzleitung" und informierte Mitarbeiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt. Gleichzeitig wurden der THW-Ortsverband Baiersdorf, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und zwei Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Land an die Einsatzstelle beordert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Baiersdorf und Wellerstadt wenige Minuten später war zunächst kein Feuer zu sehen, obwohl Brandgeruch wahrgenommen werden konnte. Systematisch wurden die Produktions- und Lagerhallen der verschiedenen, im Gewerbehof angesiedelten Firmen erfolglos inspiziert. Fündig wurde man schließlich in einem benachbarten Wohnanwesen, wo in einer Garage eine Mülltonne in Brand geraten war.

Anwohner hatten geistesgegenwärtig ein bereits angesengtes Auto aus der Garage gefahren und die Flammen mit einem Gartenschlauch eingedämmt, so dass nicht mehr viel Arbeit hatte. Die Dachkonstruktion der Garage wurde sicherheitshalber noch mit einer Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester kontrolliert, bevor der Einsatz für die Feuerwehr nach rund 30 Minuten beendet werden konnte.

Ein Anwohner hatte sich bei den Erstmaßnahmen verletzt und wurde von Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Brandursache und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest.

