Baiersdorf kriegt eine neue Lärmschutzwand

Autobahndirektion baut 7,5 Meter hohes Bollwerk auf zirka 1,7 Kilometer Länge — Zwei Fahrspuren bleiben - vor 49 Minuten

BAIERSDORF - Die Bauarbeiten zur Errichtung der Lärmschutzwand an der A 73 in Baiersdorf beginnen in wenigen Tagen.

Auch an diese Stelle, an der bisher ein Erdwall für Lärmschutz sorgt, kommt eine 7,5 Meter hohe Lärmwand hin. © Harald Sippel



Auch an diese Stelle, an der bisher ein Erdwall für Lärmschutz sorgt, kommt eine 7,5 Meter hohe Lärmwand hin. Foto: Harald Sippel



Die Autobahndirektion Nordbayern beginnt ab Mitte Februar mit den Arbeiten zur Errichtung einer Lärmschutzwand zwischen den Anschlussstellen Baiersdorf–Nord und Möhrendorf in Fahrtrichtung Nürnberg, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juli.

Auf einer Länge von rund 1700 Metern wird eine durchgehende Lärmschutzwand mit einer Höhe von 7,50 Metern entlang der Westseite der A 73 errichtet. Die neue Wand dient dem Schutz der Wohnbebauung von Baiersdorf vor Verkehrslärm und ersetzt den alten Lärmschutzwall aus dem Jahr 1990, der nur rund 950 Meter lang und vier Meter hoch ist.

Es handelt sich um eine Lärmsanierungsmaßnahme. Die Errichtung der Lärmschutzwand erfolgt unmittelbar neben dem Fahrbahnbankett. Die Lärmschutzwand wird aus Betonfertigteilen in einer Lärm hochabsorbierenden Ausführung zur Fahrbahnseite hergestellt. Auf einer Länge von 480 Metern werden transparente Elemente an der Oberseite eingebaut. Die Rückseite wird mit Holzlatten verkleidet. Die Baukosten der Maßnahme betragen rund 4,8 Millionen Euro.

Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten und den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, wurde die Baufirma beauftragt, die Bauarbeiten von Montag bis einschließlich Samstag unter Ausnutzung der Tageshelligkeit durchzuführen.

Die bestehende Verkehrsführung wird sowohl in Richtung Nürnberg, als auch in Richtung Bamberg mit je zwei Fahrstreifen aufrechterhalten. Zur Einrichtung der Baustelle muss jedoch eine Fahrspur in Richtung Nürnberg auf die Richtungsfahrbahn Bamberg verlegt werden. Hierzu ist die Aufstellung von Schutzwänden notwendig.

Die Autobahndirektion und die Stadt Baiersdorf haben sich über die Kostenteilung verständigt.

en