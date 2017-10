Baiersdorf: Mit Haftbefehl Gesuchter im Schlaf geschnappt

BAIERSDORF - Einen Fahndungserfolg quasi wie im Schlaf gelang der Polizei in Baiersdorf.

Die Beamten überprüften am Dienstagabend in der Hut einen ungarischen Transporter. In dem Fahrzeug befand sich eine schlafende Person.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Mann aus Ungarn ein Haftbefehl bestand und er zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt nach Nürnberg eingeliefert.

Hier muss er nun eine Freiheitsstrafe von einem Jahr verbüßen.

