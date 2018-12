Baiersdorf: Schäferhund beißt Jack Russell Terrier tot

BAIERSDORF - Was für ein Schock für den Besitzer des kleinen Hundes: Als der am Donnerstag mit seinem Jack Russell Terrier auf dem Weg zur Freilaufzone in der Wiesentstraße in Baiersdorf war, kam plötzlich ein Schäferhund angerannt. Der große Hund verletzte den Terrier so schwer, dass dieser an seinen Verletzungen schließlich starb. Der Halter des Schäferhundes muss sich nun verantworten, denn er hatte einen Fehler gemacht.

Laut Angaben der Polizei hat sich der Vorfall bereits am Donnerstag gegen 16 Uhr ereignet. Der Besitzer lief mit dem kleinen Jack Russell Terrier in Baiersdorf zur Hunde-Freilaufzone Wiesentstraße, seinen kleinen Vierbeiner führte er an der Leine. Plötzlich kam ein freilaufender Schäferhund auf die beiden zu und biss den kleinen Hund heftig. Der Terrier starb laut Polizei später bei einer Operationen - die Verletzungen waren einfach zu schwer gewesen.

Inzwischen konnte die Polizei ermitteln, dass der aggressive Schäferhund aus einen Grundstück ausgekommen war, das offenbar nicht richtig gesichert waren. Der Hund war zudem bereits wegen Auffälligkeiten bekannt gewesen. Gegen den Halter des Tieres wurde nun Anzeige erstattet und auch das Landratsamt wurde eingeschaltet.

