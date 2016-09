Baiersdorf: Schärfste Stadt Bayerns feiert Krenmarkt

Bürgermeister Andreas Galster und Meerrettichkönigin Christine I. eröffneten die bunte Schau - vor 45 Minuten

BAIERSDORF - Baiersdorf, die schärfste Stadt in Bayern, feierte trotz Regen ausgelassen ihren Krentag.

Super Stimmung trotz Dauerregens: Nicht nur die Krenweibla hatten beim Krenmarkt ihren Spaß. Das bunte Treiben zog auch wieder viele Besucher an. © Dieter Köchel



Super Stimmung trotz Dauerregens: Nicht nur die Krenweibla hatten beim Krenmarkt ihren Spaß. Das bunte Treiben zog auch wieder viele Besucher an. Foto: Dieter Köchel



Ein bisschen anders als sonst war‘s schon, nicht nur wegen des regnerischen Wetters. Deshalb verzichtete man nämlich auf den feierlichen Einzug der bayerischen Meerrettichkönigin Christine I. mit Krenweibern, Bürgermeister und Baiersdorfer Musikkapelle im Gefolge, vor allem um die Musikinstrumente zu schonen.

Die Eröffnungszeremonie fand auch nicht in der Judengasse vor dem Meerrettichmuseum statt, weil dort zurzeit Baumaschinen das Regiment haben. So spielte die Musik an der Einmündung der Hauptstraße in die Judengasse und hier eröffnete auch Bürgermeister Andreas Galster das Fest, zu dem er neben Gästen aus der Politik wie MdL Alexandra Hiersemann (SPD) und Vizelandrat Christian Pech (SPD) – die er beide als Stammgäste willkommen hieß — sowie Bürgermeister der Nachbargemeinden auch zahlreiche Bürger begrüßte.

Offizieller Start des Marktes war der Prolog der Meerettichkönigin, der der Kren quasi schon in die Wiege gelegt wurde. Dem folgt die symbolische Ernte der ersten Meerrettichwurzel durch Königin und Bürgermeister, freundlich beklatscht und von einem Tusch begleitet.

Danach zerstreute sich die Menge, um eins der köstlichen Meerrettichgerichte in den Baiersdorfer Gasthäusern zu genießen oder durch die Budenstadt zu flanieren. Neben dem Meerrettich der heimischen Hersteller gab es allerlei zu schnabulieren, vom Obst über Fischweckla bis hin zu Bratwürsten. Aber auch Marmeladen wurden feilgeboten.

Wer wollte, konnte den ersten fränkischen Federweißen probieren oder sich ein Fläschchen Wein mit nach Hause nehmen. Auch Obstbrände aus der Fränkischen Schweiz sowie der Charlemagner (Apfelsekt) waren zu bekommen.

Verschiedene Urlaubsregionen aus der Metropolregion Nürnberg waren mit eigenen Ständen vertreten wie etwa Roth, das Coburger Land oder das romantische Franken.

Natürlich waren auch Süßigkeiten im Angebot sowie verschiedene Utensilien für den Garten, Gestricktes, Körbe oder Schmuck.

Aber auch etliche Baiersdorfer Vereine präsentierten sich und betrieben Werbung für ihre Arbeit, darunter der Singverein, die Modellbahnfreunde, der Partnerschaftsverein Le Pont pour Pacé oder der Flüchtlingshilfeverein „Hand in Hand“.

Abgerundet wurde der Krenmarkt durch eine große Oldtimer-Traktorenschau im Pacépark, die bei manch älterem Besucher Kindheitserinnerungen wachgerufen haben dürfte. Denn die meisten der Fahrzeug wurden in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hergestellt. Um 17 Uhr fuhren die Traktoren Parade durch die Stadt.

dik