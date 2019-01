Baiersdorf: Schuss traf Rollo und Fenster

BAIERSDORF - In der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr traf ein Geschoss Jalousie und Fenster eines Hauses in der Stockflethstraße in Baiersdorf.

Ein Bewohner hörte ein verdächtiges Geräusch in der Nähe seiner Wohnung. Dies klang, als ob Glas zu Bruch gegangen wäre. Er gab aber der Wahrnehmung keiner weiteren Bedeutung.

Am nächsten Morgen stellte er fest, dass eine kleine Stahlkugel das Rollo des Schlafzimmers durchschlagen hatte und auch das Fenster beschädigt war. Das Geschoss lag noch im Zwischenraum des Fensters. Ob das Geschoss mit einer Waffe oder einer Zwiesel verschossen wurde, ist noch nicht geklärt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.

