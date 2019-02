Baiersdorf: Stadt will Obst-Wagner-Areal gestalten

Kaufverhandlungen mit Eigentümer können nun starten

BAIERSDORF - Für die Stadtratsmitglieder war offenkundig klar: Die Chance auf Neugestaltung des Areals des ehemaligen Unternehmens Obst Wagner mitten in der Altstadt darf man sich als Kommune nicht entgehen lassen. Ohne Diskussion beschloss der Stadtrat öffentlich die Aufstellung eines Bebauungsplans.

Mit dem Aufstellungsbeschluss tritt eine Veränderungssperre für das Grundstück 213 in Kraft. Ziel des Bebauungsplans soll die Umsetzung des Rahmenplans aus dem Jahr 2000 sein, in dem der Abbruch des Gewerbeobjektes vorgeschlagen wurde, verbunden mit der Behebung städtebaulicher Missstände durch Funktionsverbesserungen in diesem Quartier.

Gelände Obst Wagner in Baiersdorf Foto: Dieter Köchel © Dieter Köchel



Präzisiert wurde dies im Jahr 2007, als fortführende Entwurfsplanungen hier am Ende der Judengasse hinter der Sparkasse eine Platzgestaltung vorsahen.

In nichtöffentlicher Sitzung hat der Stadtrat danach Bürgermeister Andreas Galster und die Stadtverwaltung beauftragt, mit dem Eigentümer des Grundstücks Kaufverhandlungen aufzunehmen.

dik