Baiersdorfer Bauer löscht Brand im Stall

Methangas von Kühen fing Feuer durch Schweißarbeiten - vor 1 Stunde

BAIERSDORF-WELLERSTADT - Am Dienstagnachmittag führte ein Landwirt in seinem Kuhstall Schweißarbeiten an einem Eisengitter durch. Durch Funken entzündete sich Methangas, das sich in der Güllerinne angesammelt hatte. Das Feuer konnte schnell mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden, so dass kein Schaden entstand.

Der besorgte Landwirt verständigte vorsorglich noch die Feuerwehr, die mit einer Wärmbildkamera nach weiteren Glutnestern suchte. Diese konnte schon bald Entwarnung geben.

Kühe produzieren jede Menge Methangas. Daher ist offenes Feuer im Stall immer riskant. © Kappes



Kühe produzieren jede Menge Methangas. Daher ist offenes Feuer im Stall immer riskant. Foto: Kappes



Methangas entsteht übrigens beim Verdauungsprozess der Rinder; das Gas scheiden die Kühe dann auf natürlichem Wege aus. Nach wissenschaftlichen Studien kommen so 200 bis 300 Liter Methangas pro Kuh innerhalb von 24 Stunden zusammen. So besteht bei nicht ausreichender Belüftung immer Brandgefahr bei entsprechender Zündquelle.

en