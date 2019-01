Baiersdorfer haben die Dächer befreit

THW ist nach dem Einsatz in den Alpen zurück - vor 1 Stunde

BAIERSDORF - Im Durchschnitt waren bis zu 1000 ehrenamtliche Kräfte aus den 111 bayerischen THW-Ortsverbänden täglich im Einsatz. Der Ortsverband Baiersdorf war vom 11. bis 18. Januar mit bis zu 21 Kräften im Kampf gegen den Schnee in Oberbayern beschäftigt.

In Spitzenzeiten waren bis zu 1400 Helferinnen und Helfer tatkräftig aktiv, auch mit Unterstützung der Ortsverbände aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein Westfalen. Vom 6. bis einschließlich zum 20. Januar hat der THW-Großeinsatz gedauert, berichtet die Ortsgruppe Baiersdorf.

Extrem starke und langanhaltende Schneefälle hatten im südbayerischen Alpenraum für bis zu 2,5 Meter Schneehöhe gesorgt. Die Landkreise Bad-Tölz, Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Traunstein hatten aufgrund der extrem starken und langanhaltenden Schneefälle den Katastrophenalarm ausgerufen.

Hauptaufgaben der ehrenamtlichen Einsatzkräfte des THW lagen im Freiräumen von Dächern, Einschätzen der Statik von Gebäuden, Räumen von Schneemassen mit Radladern, Beseitigen von Schneebruch und Freiräumen von Hauptverkehrswegen.

Zudem leisteten die Einsatzkräfte des THW Führungsunterstützung und Fachberatung der Einsatzleitungen sowie logistische Versorgung.

Seit Anfang Januar schneit es in den Alpen, Zentimeter um Zentimeter hat sich der Neuschnee zu teilweise meterhohen Schichten auf Hängen, Dächern und Gehwegen aufgetürmt. Am Wochenende haben neue Schneefälle viele Regionen an die Belastungsgrenzen gebracht, Helfer aus ganz Bayern sind im Dauereinsatz. Sie kämpfen sich mit schwerem Gerät durch die Schneemassen, die nicht nur Straßen blockieren und Orte von der Außenwelt abschneiden, sondern in Form von Lawinen schon mehrfach zur tödlichen Falle wurde.