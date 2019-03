Bald 100.000 Fahrzeuge auf A73 bei Erlangen: Kommt jetzt Deckel?

Joachim Herrmann: Lösung über die Autobahn wird angeschoben - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Weil Hochrechnungen in naher Zukunft etwa 100.000 Fahrzeuge täglich auf der A73 im Stadtgebiet vorhersagen, sieht der bayerische Innenminister Joachim Herrmann für einen Autobahndeckel gute Chancen.

Die A 73 führt direkt durch Bruck und teilt den Stadtteil in zwei Hälften. Geht es nach den Plänen von Stadt und bayerischem Innenministerium, soll die dann sechsspurige Autobahn mit einem Deckel für mehr Lebensqualität sorgen. © Fotos: Harald Sippel, Stadt Erlangen/Rehwaldt



Denn, so Herrmann bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie am Freitag im Rathaus: "Bei 100.000 Fahrzeugen ist ein sechsspuriger Ausbau einer Autobahn Standard". Mit diesem sechsspurigen Ausbau müsste automatisch auch auf Lärmschutz geachtet werden — eine gute Voraussetzung für einen Autobahndeckel. Für die lärmgeplagten Menschen in Bruck sei der Autobahndeckel "eine massive Verbesserung".

Schnell werden der sechsspurige Autobahnausbau und der Deckel aber nicht gebaut. Nachdem die Autobahndirektion Nordbayern das Gutachten über die Zunahme des Verkehrs erstellt hatte, wird es jetzt an den Bund weitergegeben. Reinhard Pirner, Präsident der Autobahndirektion Nordbayern, rechnet mit mindestens 300 Millionen Euro Baukosten. 2030 könnte der Bau abgeschlossen sein.

Für Oberbürgermeister Florian Janik ist es wichtig, dass der Bund die Baumaßnahme in den vordringlichen Bedarf aufnimmt. Mit der Vorstellung der Machbarkeitsstudie "sind wir zwar einen Schritt weiter, aber noch nicht im Ziel". Es sei nämlich auch noch nicht klar, ob die A 73 so wie sie ist ausgebaut wird oder tiefer gelegt und dann kommt der Deckel drauf. "Die Stadt ist für tiefer gelegt", so Janik.

Denn durch den Deckel würden nicht nur die Menschen in Bruck "eine ganz neue Lebensqualität erleben", auch die Zerteilung der Stadt durch die Autobahn wäre dann vorbei. Schließlich könnte der Deckel begrünt werden, Spielplätze und ungefähr 1000 neue Wohnungen könnten so entstehen. Die Pläne für den Deckel sei kein "Wolkenkuckucksheim", schließlich gebe es bereits solche städtebaulichen Lösungen.

Auch müsse noch geklärt werden, ob die Autobahn vom Kreuz Fürth-Erlangen bis zur Paul-Gossen-Straße tiefer gelegt werden könne, so Janik. Mit Paul-Gossen-Straße wäre die Strecke rund 1,5 Kilometer lang, ohne Paul-Gossen Straße 1,1 Kilometer.

Noch vor der Sommerpause will die Stadt in Bruck die Bürgerinnen und Bürger informieren. In Bruck wurde im Juli vergangenen Jahres die mögliche Deckelung der Autobahn erstmals vorgestellt. Die rund 100 anwesenden Bürger waren von der Idee begeistert. Jetzt will Joachim Herrmann die Zustimmung in Bruck weiter testen. Obwohl er sich nicht vorstellen kann, dass jemand gegen Lärmminderung klagt, will Joachim Herrmann die Überdeckelung der A 73 dennoch bei den Bürgern absichern. Schon als Erlanger Stadtrat hatte Herrmann die Idee verfolgt. Jetzt soll sie endgültig verwirklicht werden.