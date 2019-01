Bald Geschichte? Nur noch 18 Telefonzellen in Erlangen

Ausgediente Modelle werden zu Duschen oder Bücherregalen - vor 33 Minuten

ERLANGEN - Im digitalen Zeitalter ist das Smartphone unser wichtigstes Gut. Geht der Akku mal leer, ist meistens eine Steckdose in der Nähe. Sollte dies aber einmal nicht der Fall sein, muss auf die Fernsprecher in Telefonzellen zurückgegriffen werden. Doch davon gibt es immer weniger in Erlangen.

In Erlangen gibt es mittlerweile fast keine öffentlichen Telefonzellen mehr. Längst verschwunden ist auch die Telefonzelle Ecke Einhorn-/Helmstraße (Bild). Archivfoto: Harald Sippel



Die deutsche Telekom betreibt diese Telefonzellen. Sie gehören schließlich zur Grundversorgung und müssen deswegen bereitgestellt werden. Allerdings gibt es immer weniger öffentliche Fernsprechanlagen dieser Art. Sie werden nämlich nach und nach abgebaut, da die Wirtschaftlichkeit oft nicht mehr vorhanden ist. Das sei trotz der Versorgungspflicht erlaubt, meint eine Sprecherin der Telekom, "denn wenn die öffentlichen Telefone nicht genutzt werden, tragen sie auch nicht zur Grundversorgung bei".

Konkret gesagt: Verspricht eine Telefonzelle bei einem Mindestbetrag von 50 Cent pro Anruf, nicht mindestens 50 Euro an Umsatz pro Monat, darf die Telekom der jeweiligen Stadt vorschlagen, diese zu entfernen. "Der Kunde ist der Architekt des Telefonzellen-Netzes.", so Markus Jodl, Pressesprecher der Telekom.

Deshalb gibt es heute nur noch rund 17 000 Zellen in Deutschland. Vor fünf Jahren waren es noch knapp 50 000. In Erlangen sind es Stand heute noch 18 Exemplare. Sechs davon will die Telekom entfernen, bei dreien hat die Stadt zugestimmt. "Wir achten darauf, dass eine Grundversorgung weiterhin gewährleistet bleibt", versichert Ute Klier von der Pressestelle der Stadt.

Der öffentliche Dienst ist also mittlerweile eine Rarität und viele der noch vorhandenen Zellen werden entfernt. Das Nachfolgemodell "Basistelefon" ist hingegen des Öfteren zu finden. Diese Form wurde mittlerweile zum Hotspot mit Internet-Zugang aufgestockt oder soll künftig Ladestation für Elektro-Autos sein.

Für die ausrangierten Telefonzellen ist das Arbeitsleben aber lange nicht beendet. Bei der Telekom lassen sich die abgebauten Geräte noch kaufen und anschließend umfunktionieren. Ob Retro-Dusche oder Mini-Tonstudio, die Ideen sind vielfältig und kreativ. Die St. Matthäus Kirche in Erlangen hat solch eine Telefonzelle zur Bücherleihzelle gemacht und anderswo dienen die alten Apparate als Rückzugsorte für wichtige Telefonate oder um einfach nicht gestört zu werden. So zum Beispiel in Cafés oder Büros. Dann wird aber natürlich mobil telefoniert und nicht mehr mit dem Hörer.

TOBIAS FRIES