Bald Gulasch: Wildschweine in Erlanger Gehege erschossen

Schwarzkittel werden beim "Waldfest" zum Essen angeboten - vor 28 Minuten

ERLANGEN - Wenn an diesem Sonntag im Walderlebniszentrum in Tennenlohe das "Waldfest" gefeiert wird, "gibt es wie immer Wildspezialitäten und selbstgebackene Kuchen". Zu den Wildspezialitäten gehört das "Wildschweingulasch". Die beiden Wildsäue dafür wurden am Montag im Gehege in Buckenhof geschossen.

Ein totes Wildschwein im Gehege in Buckenhof. © Foto: Wolfgang Strittmatter



Jäger Hubert Schorer verwendete für die beiden Wildschweine das Kaliber 8x57 mm, wie vom Landratsamt festgelegt. Schorer schoss von der Aussichtsplattform, die die beste Sicht auf das Wildschweingehege bietet. In dem Gehege im Buckenhofer Forst leben zurzeit 28 Schwarzkittel, so Schorer. Weil diese Zahl für das Gehege zu groß sei, würden immer wieder "Wildschweine entnommen", sagt Peter Proebstle, Stellvertreter im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth und Bereichsleiter Forsten.

Das "Waldfest" findet am kommenden Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Walderlebniszentrum Tennenlohe statt.

