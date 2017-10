Bald ist das Erlanger Frankenhofbad Geschichte

Abrissarbeiten gehen weiter — Über endgültige Nutzung des Areals entscheidet Stadtrat 2018 - vor 36 Minuten

ERLANGEN - Der Abriss des Frankenhofbades schreitet voran. Während die Bagger bisher an dem Gebäude nur "nagten", geht es jetzt sprichwörtlich ans "Eingemachte".

Während nebenan der Frankenhof endgültig leergeräumt ist – vergangene Woche zog als letzte die Jugendkunstschule aus – und damit den geplanten Sanierungs- und Umbauarbeiten nichts mehr im Weg steht, verschwindet das Frankenhofbad in diesen Tagen für immer von der Bildfläche.

Über 15 Jahre lang war wegen seines maroden Zustands immer wieder der Abgesang auf das Bad erklungen, erst vor wenigen Wochen ist, wie berichtet, ein "Ersatzhallenbad" auf dem Gelände des Freibades West eröffnet worden. Mit dem Frankenhofbad, das aus dem Jahr 1963 stammt, verschwindet nun auch ein Stück Erlanger Geschichte.

Jetzt wird auch deutlich sichtbar, wie groß das freiwerdende Gelände ist. Die Stadt will das Areal von den Erlanger Stadtwerken erwerben.

Es soll zunächst als Baustelleneinrichtung für die ganze Bauphase des Frankenhofs genutzt werden, die — so die Pläne — voraussichtlich bis Ende 2019 dauert. Im kommenden Jahr soll im Erlanger Stadtrat eine Entscheidung über die daran anschließende Nutzung fallen. Derzeit kursieren vielerlei Gerüchte, etwa dass hier Luxuswohnungen entstehen sollen.

