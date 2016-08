Bald Richtfest am Landratsamt in Erlangen

Der Rohbau steht, die Kräne wurden abgebaut - vor 47 Minuten

ERLANGEN - Ein Etappenziel am Neubau des Landratsamtes in Erlangen ist erreicht: Der Rohbau steht. Die Kräne werden nun nicht mehr gebraucht.

Lange gehörte der Kran quasi zum Stadtbild, jetzt wird er abgebaut. © Ulrich Schuster



Gestern und vorgestern wurden die Kräne, die halfen, das Gebäude in die Höhe zu ziehen, abgebaut. Doch eine Pause gibt es nicht; jetzt geht es ran an die Fassade, an den Innenausbau samt Technik.

Laut Auskunft des Landratsamtes ist man mit dem Bau sowohl von der Kostenseite her als auch zeitlich völlig im Rahmen. So dürfte, wenn nichts Gravierendes passiert der Bezug des Neubaus wohl im Frühling 2018 stattfinden. Doch schon vorher gibt es etwas zu feiern.

Am 7. Oktober dieses Jahres lädt Landrat Alexander Tritthart zum Richtfest am Neubau der Behörde in der Güterhallenstraße ein. Verbunden damit wird die Grundsteinlegung.

dik