Bald wird (fast) alles besser in Erlangen

Bahnunterführung Martinsbühler Straße ab Montag offen _ Münchener Straße lässt noch auf sich warten

ERLANGEN - Die Neue Straße ist nach Abschluss der Fahrbahndeckenerneuerung wieder befahrbar. Ab Montag, 11. September, stehen auch die Pfarrstraße sowie die DB-Unterführung Martinsbühler Straße dem Verkehr wieder zur Verfügung.

Die derzeit gesperrte Martinsbühler Straße samt Unterführung ist ab Montag stadtauswärts wieder befahrbar, ebenso die Pfarrstraße. © Harald Sippel



Noch bis zu den Herbstferien kann die Unterführung nur aus dem Stadtosten passiert werden, der Verkehr aus dem Stadtwesten gelangt über die bekannte Umleitung über die Baiersdorfer und die Bayreuther Straße in die Innenstadt. Nach einer Vollsperrung in den Herbstferien soll die Unterführung wieder in beiden Richtungen geöffnet sein.

Da im Bereich zwischen Bahn- und Autobahnunterführung noch Arbeiten an Versorgungsleitungen anstehen, wird der Verkehr bis zum 1. Oktober über eine Behelfsfahrbahn auf dem Parkplatz Baiersdorfer Straße geleitet. Die Münchener Straße kann erst zum 1. Oktober geöffnet werden.

Auch die halbseitige Sperrung der Straße Fuchsengarten und Pfarrstraße (stadteinwärts) muss in diesem Zeitraum aufrechterhalten werden.

