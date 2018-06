Barrierefrei zur Haltestelle "Erlangen Süd"

Ausschuss kommt Forderung der Bürger nach - 22.06.2018 13:00 Uhr

ERLANGEN - Es hat sich ein beträchtliches Weilchen hingezogen. Doch jetzt ist die Sache in trockenen Tüchern: Die Bushaltestelle "Erlangen Süd" wird demnächst barrierefrei umgebaut.

Offiziell ist die Bushaltestelle „Erlangen Süd“ nur über den sogenannten „Preußensteg“ zu erreichen. Das soll sich jetzt ändern, damit der Zugang auch barrierefrei ist. Foto: Berny Meyer



Der Zugang zu dieser Haltestelle ist bislang nur über eine Treppe an der Brücke "Preußensteg" zu erreichen. Außerdem ist dort in den vergangenen Jahren ein Trampelpfad durch den Wald zur Haltestelle hin "kreiert" worden.

Aber für Menschen, die nicht mehr so gut auf den Beinen sind beziehungsweise "Mobilitätseinschränkungen" haben, ist jener Weg schlicht nicht zumutbar. Auch deswegen haben Bürger in Briefen und Bürgerversammlungen vehement gefordert, dass der Zugang endlich barrierefrei ausgebaut wird. Und das soll nun geschehen.

Das Tiefbauamt hat bereits die nötigen Pläne erarbeitet. Dass das Ganze so lange gedauert hat, lag letztlich auch an dem Grunderwerb, meinte Baureferent Josef Weber im Bauausschuss. Dabei ging es um rund acht Quadratmeter, die für den Wegausbau noch nötig waren. Dadurch kann jetzt das Fällen von "erhaltenswerten Bäumen" auf dem Gelände vermieden werden, wie es hieß. Die Aktion wurde so geplant, dass das Wurzelwerk der Bäume gänzlich verschont bleibt.

Der Naturschutzbeirat zeigte sich jedenfalls einverstanden mit den Plänen. Möchte aber, dass auf eine Beleuchtung des Weges verzichtet wird — und zwar mit Blick auf die Tierwelt in diesem Bereich. Auch Bianca Fuchs, Stadträtin der Grünen Liste, sieht eine Beleuchtung dort "sehr kritisch" wegen der Auswirkungen auf die Insekten.

Wie auch immer: "Eine Beleuchtung, die durchaus sinnvoll erscheint, wird noch geklärt", hieß es in der Verwaltungsvorlage.

Am Ende votierte die Ausschussrunde einstimmig für die präsentierte Entwurfsplanung. Vorgesehen ist, dass die Baumaßnahme bereits im Herbst 2018 verwirklicht wird. Die Kosten für den Neubau werden mit rund 35 000 Euro beziffert.

rwi