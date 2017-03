Basketball in Erlangen: Eine Abteilung vor dem Aus?

Immer weniger Menschen wollen Verantwortung in einem Ehrenamt übernehmen - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Sie freuen sich auf die kommende Saison beim Turnerbund 88 Erlangen. Die Frauen-Basketball-Mannschaft will erneut den Aufstieg in die Bayernliga in Angriff nehmen — wäre da nicht ein Problem: Bald könnte in der Abteilung alles vorbei sein.

Geht hier bald das Licht aus? Sportlich läuft es bei den Erlanger Basketballerinnen, doch trotzdem haben sie Sorgen. © Horst Linke



Geht hier bald das Licht aus? Sportlich läuft es bei den Erlanger Basketballerinnen, doch trotzdem haben sie Sorgen. Foto: Horst Linke



"Es kann uns im schlimmsten Fall passieren, dass der Verein im Basketball den Spielbetrieb einstellen muss", sagt Trainer Jan Dominik. Nicht die Spielerinnen fehlen, nicht der Trainer, nicht die Trainingszeiten, nicht die Bälle, der Strom fürs Licht, der Boiler fürs heißes Wasser – sondern jemand, der die Fäden am Schreibtisch zusammenhält: Die Abteilungsleitung ist vakant, die letzte Chance jemanden zu finden, besteht bei der außerordentlichen Abteilungsversammlung. "Sonst", sagt Dominik, "stehen wir auf der Straße."

"Die Vereine sind nicht tot"

Das Problem beim Turnerbund, sagt der Vorsitzende Matthias Thurek, ist kein Einzelfall. "Immer weniger Menschen sind heutzutage bereit, sich längerfristig ehrenamtlich zu binden und Verantwortung zu übernehmen." Thurek, der auch Vorsitzender des Stadtverbands der Erlanger Sportvereine ist, sozusagen also der Präsident der Vereinspräsidenten, weiß von vielen Abteilungen, deren Zukunft ungewiss ist.

"Die Vereine sind nicht tot", sagt Thurek aber entschieden, "im Gegenteil, alle leben mehr oder weniger gut. Nur es werden immer weniger Menschen, die dieses Leben aufrecht halten." Die Mitgliederzahlen insgesamt steigen wieder, "der Verein ist kein Auslaufmodell", sagt Thurek. Aber er hat sich verändert, weil die Gesellschaft sich verändert hat.

So hat der Verein längst — im Städtischen vielmehr noch als im Ländlichen — seine gesellschaftliche Stellung als Mittelpunkt des Freizeitlebens eingebüßt. Die Stammtischdiskussionen der Jüngeren finden auf Facebook statt, ein Fitnessstudio mit seinen individuellen Angeboten und Öffnungszeiten ist attraktiver geworden als die Verpflichtungen des Mannschaftssports.

Ein junger Fußballer vom Turnverein 1848 sei nicht nur auf Grund seines Talents so wertvoll, hat kürzlich ein Trainer erzählt, "sondern weil er immer noch fast zu jedem Training erscheint". Was vor zehn, fünfzehn Jahren eine Selbstverständlichkeit war, ist heute eine Seltenheit. "Viele wollen noch den Verein und auch den Sport", sagt Matthias Thurek, "nur niemand will damit irgendeinen Aufwand verbinden".

Christoph Benesch