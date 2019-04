Bauarbeiten am ehemaligen Frankenhof beginnen

ERLANGEN - Die Neugestaltung des KuBiC Frankenhof in Erlangen nimmt Gestalt an: Hinter dem Bauzaun haben nun die ersten Tiefbauarbeiten begonnen.

Der unter Denkmalschutz stehende Komplex, hier ein Bild von 2017, wird komplett ausgekernt und saniert. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Bauzaun in der Südlichen Stadtmauerstraße ist nun ein richtiger Blickfang: Seit Donnerstag prangt dort der Schriftzug "Du bist einfach paradiesisch". Die Tafel, so erläuterte der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche bei der Enthüllung, ist das Werk eines unter dem Pseudonym "Huti" aktiven Straßenkünstlers. Der Unbekannte hinterließ mehrere solcher Werke an diversen Stellen seiner Heimatstadt Jena, wohl als Liebeserklärung an eine Frau.

"Das Transparent ist jetzt eine Liebeserklärung an Erlangen", so Nitzsche. Die jüngsten Gespräche seiner Delegation mit Vertretern der Hugenottenstadt hätten gezeigt: "Die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt".

Kulturzentrum inklusive Gastronomie- und Gästehausbetrieb

Die Verschönerung an der Baustelle für die Neugestaltung des Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) Frankenhof kommt zum rechten Moment. Am Montag hat die beauftragte Firma dort die Baustelle eingerichtet und mit den ersten Tiefbauarbeiten begonnen, sagt Gerhard Klischat vom Amt für Gebäudemanagement im EN-Gespräch. Die eigentlichen Rohbauarbeiten finden voraussichtlich ab Juni statt. Zudem sind 2019 noch Kanalbauarbeiten außerhalb des Gebäudes und die Rohinstallation der Technik geplant.

Ursprünglich sollten die Rohbauarbeiten 2018 losgehen, mussten jedoch verschoben werden, da sich nur (wenige) Firmen mit viel zu hohen Preisvorstellungen um den Auftrag beworben hatten. Deshalb brauchte es eine erneute Ausschreibung.

Jetzt aber soll bis Herbst 2021 mit dem KuBiC in der Stadt ein Kulturzentrum inklusive Gastronomie- und Gästehausbetrieb entstehen. In das Gebäude ziehen unter anderem Vereine und eine Kindertagesstätte ein.

Was aber passiert dann mit dem Schriftzug? Kulturamtsleiterin Anne Reimann hat eine Idee: "Das Plakat könnte an einer Lärmschutzwand der Bahn auf unsere Städtepartnerschaft hinweisen", sagte sie den EN.