Baubeginn des BBGZ in Erlangen verzögert sich noch

Für Baustelle des Bürgerbegegnungszentrums wird aber schon die Zufahrt planiert - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Es war ein langes Tauziehen, immer wieder wurde diskutiert, verworfen, neu diskutiert, neu verworfen – bis endlich ein Plan für einen Hallenneubau stand. Ein Bürgerbegegnungszentrum soll es nun werden, keine "Handballhalle" mehr. Für den Bau des vielfältigen Projekts wird derzeit die Zufahrt zur Baustelle planiert.

Erste Bagger und Lastwagen stehen auf dem ehemaligen Exerzierplatz an der Hartmannstraße. Sie errichten die Grundlage für die Baustelle, aus der einmal das Bürgerbegegnungszentrum wachsen soll. © Christoph Benesch



Heimspiele in der Handball-Bundesliga wird der HC Erlangen auf absehbare Zeit weiter nicht in seiner Heimatstadt absolvieren können. Das Bürgerbegegnungszentrum (BBGZ) wird zwar eine Tribüne erhalten, jedoch wird die Kapazität lediglich ausreichen, um Spiele der Reserve in der 3. Liga zu beheimaten. Dafür, so Ulrich Klement, Leiter des Sportamtes, werden "vielfältige Bewegungsmöglichkeiten" geschaffen, um neben Schulen und Vereinen auch den Bewohnern der Stadt einen Mehrwert an Sport bieten zu können.

Unter anderem ist ein sieben Meter hoher Bewegungsraum für Kleinkinder in Planung, oder auch Sportgeräte für Jedermann im Außenbereich der Halle, die auch das neue Kletterzentrum des Alpenvereins beinhalten soll sowie eben ein Bürgerbegegnungszentrum. Für die Baustelle wird derzeit die Grundlage geschaffen.

Der Baubeginn verzögert sich aufgrund der aktuellen Kostenlage noch nach hinten, wie es im Sportausschuss hieß.

chb