Bauernhaus in Atzelsberg unter Denkmalschutz

Landratsamt bremst Abbruch — Eigentümer soll Sanierungskonzept vorlegen - vor 3 Stunden

MARLOFFSTEIN - Noch im November letzten Jahres hatte der Gemeinderat Marloffstein keine Bedenken gegen den Abbruch eines alten Bauernhauses in Atzelsberg, und darum sein Einverständnis einstimmig gegeben. Nun aber hat das Landratsamt zumindest Zweifel und darum der Beseitigung des Baudenkmals noch nicht zugestimmt.

Das Gebäude darf (noch) nicht abgerissen werden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Das Grundstück im Ortskern von Atzelsberg an der Straße hinunter nach Adlitz ist, wie viele Grundstücke in dem Marloffsteiner Gemeindeteil, auf denen historische Gebäude stehen, in der Denkmalliste für Marloffstein aufgeführt. Gelistet ist es unter der Nummer "D-5-72-141-14: Atzelsberg 9". Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohnstallhaus als eingeschossigen, traufständigen Sandsteinquaderbau mit Fachwerk und Satteldach. Datiert wird es auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. An das Haus im rechten Winkel angebaut ist eine Remise. Auch dieser Bau hat ein Steilsatteldach.

Weil dieses Gebäude denkmalgeschützt ist, ist eine Beseitigung nur mit einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis möglich. Die kann nur das Landratsamt erteilen, doch wird der Gemeinderat zuvor ebenfalls befragt. Der hatte dem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur Beseitigung des früher landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in der Novembersitzung im letzten Jahr einstimmig zugestimmt. Der Antrag des Eigentümers wurde daraufhin von der Verwaltung an die Untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt weitergeleitet. Die hat nun aber offensichtlich Bedenken und noch keine Erlaubnis zum Abbruch des historischen Gebäudes geben wollen.

Wie aus der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth zu erfahren war, hat das Landratsamt dem Eigentümer mitgeteilt, dass das Gebäude auch instandgesetzt werden könne. Er sei darum aufgefordert worden, bis März ein entsprechendes Konzept vorzustellen.

Die Pressesprecherin des Landratsamtes, Hannah Reuter, bestätigt, dass von der Unteren Denkmalschutzbehörde noch weitere Unterlagen angefordert wurden. Es werde dann noch einen Ortstermin geben, bevor eine endgültige Entscheidung über den Abbruch des denkmalgeschützten Bauernhauses oder eine dem Denkmalschutz gerecht werdende Instandsetzung entschieden werde.

