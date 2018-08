Baugruppe baut ohne Bauträger in Erlangen

ERLANGEN - Ein eigenes Haus hätte wohl fast jeder gern, aber wie lässt sich der Traum verwirklichen? Sogenannte Baugruppen können helfen, auch in Erlangen.

Gemeinsam mit dem Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (Zweiter von links) fand für das Büchenbacher Projekt der privaten Baugruppe der erste Spatenstich statt. Foto: Stadt Erlangen



Wenn man ein Eigenheim beziehen möchte, ist für viele der Weg über den Bauträger vorprogrammiert. Eine andere, weniger bekannte, Möglichkeit, sind die sogenannten Baugruppen. Hierbei schließen sich mehrere Einzelpersonen als GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) zusammen und bauen in Eigeninitiative ein Mehrfamilienhaus. Am Ende hat jeder Bauherr eine Eigentumswohnung, Flure, Heizungs- und Waschräume sind Gemeinschaftseigentum. In manchen Häusern gibt es auch Gemeinschaftsräume oder Gästewohnungen. In Städten wie Berlin oder Düsseldorf ist es längst Gang und Gebe, in Erlangen noch selten.

Im Büchenbacher Baugebiet 411 hat eine solche Baugruppe nun ihr Projekt Hausbau realisiert: Nach einem Jahr Planungszeit war am 15. März erster Spatenstich. Zusammengeschlossen haben sich die ersten der zwölf Mitglieder 2015, die letzten sind im Frühjahr 2017 dazugestoßen.

"Theoretisch bräuchte es für so einen Zusammenschluss nur zwei Personen, aber der eigentliche Sinn dahinter ist es, größere Projekte mit vielen Wohneinheiten zu verwirklichen", erklärt Patrick Simon, Geschäftsführer der Büchenbacher GbR. Außerdem hänge es immer vom Bebauungsplan ab, wie viele Wohnungen man schaffen kann.

Garantie für zehn Jahre

Die Stadt Erlangen fördert Baugruppen ein Stück weit: Sie werden bei der Grundstücksvergabe bevorzugt. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein erstes Konzept steht und Verträge mit Architekten und Projektsteuerung geschlossen sind, die alles begleiten. Sie fordert zwei Experten für das jeweilige Projekt: Den Planer, der das gesamte Haus gestaltet und plant, und den Projektsteuerer als unabhängige dritte Instanz. Letzterer hilft auch bei Streitigkeiten.

Die Bauherren müssen zudem garantieren, dass sie selbst in ihre Wohnung einziehen und dort für zehn Jahre wohnen bleiben. So soll verhindert werden, dass sich hinter einer Baugruppe ein Bauträger versteckt. So komfortabel und entspannt wie die Variante des Bauträgers ist die Baugruppe nicht: Da man sehr viele Freiheiten hat, kann man bis auf die von der Stadt festgelegten Rahmenbedingungen, wie etwa dem Bebauungsplan oder dem vorgegebenen Energiestandard, alles selbst entscheiden.

Damit liegt auch in Kleinigkeiten immer Streitpotenzial. Man ist also in der Gestaltung sehr frei, muss aber eine große Kompromissbereitschaft mitbringen. Dass es deutlich zeitintensiver ist, ein Haus auf eigene Faust zu bauen, liegt auf der Hand. Wie lange man aber letztendlich dafür braucht, hängt stark vom Engagement der einzelnen Bauherren ab, jeder kann selbst entscheiden, wie viel Zeit er investieren will. Außerdem geht man natürlich ein immenses Risiko als Privatperson ein: Jeder haftet mit seinem Kapital für die GbR. Ein solcher Zusammenschluss ist im Endeffekt kostengünstiger als eine vergleichbare Wohnung zu beziehen. Außerdem kennt man seine künftigen Nachbarn schon vorher. Und dadurch dass man viele Bauherren hat, kann man Arbeit gut aufteilen: Jeder kann sich auf etwas anderes spezialisieren.

Ständiger Kontakt mit der Stadt ist im Fall des Büchenbacher Mehrfamilienhauses sehr wichtig, denn sowohl für die Baugruppe, als auch für die Stadt ist es etwas völlig Neues. Einen Kreditgeber zu finden, war auch nicht gerade einfach. "Wir hatten im Prinzip die Wahl zwischen zwei Banken", sagt Patrick Simon. "Anfangs ist man skeptisch und vorsichtig bei dieser inhomogenen Masse an Bauherren. Ich hatte mich intensiv damit beschäftigt, bevor ich zugesagt habe die Baugruppe als Projektsteuerer zu begleiten", erzählt Norbert Siewertsen, der Projektsteuerer der Baugruppe.

Um im Rahmen einer Baugruppe ein Haus zu bauen, muss man zunächst Leute finden, mit denen man eine GbR gründet. Diese findet man, wie bei der Büchenbacher Baugruppe etwa bei Infoveranstaltungen der Stadt. Dann sollte man eine Grobplanung angehen, um weitere Familien anzuziehen. Parallel dazu muss ein Grundstück gefunden und ein Planer beauftragt werden. Die Finanzierung muss geklärt werden und gleichzeitig muss man sich um die Vorbereitungen für den Bauantrag kümmern. Nach

dem Grundstückkauf wird dann die Teilung vorgenommen. Die rechtlichen Schritte sind ansonsten die gleichen wie bei einem klassischen Verfahren mit Bauträger.

"Vor allem durch die gestiegenen Kosten ist das Thema ja sehr im Kommen. Sicher haben Baugruppen wie unsere in den nächsten Jahren einen deutlich größeren Stellenwert als momentan. In vielen anderen deutschen Städten gibt es ja schon einige davon", sagt Viktor Warkentin von der Baugruppe.

Die Mitglieder geben künftigen Gruppen einen Tipp: "Es wäre sehr sinnvoll, zu Beginn einen groben Plan zu erstellen, der dann für alle verbindlich ist, die neu dazukommen. Das erspart viele Diskussionen um Kleinigkeiten."

