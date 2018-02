Baumfällung in Erlangen: Mehr Transparenz gefordert

Bund Naturschutz kritisiert Vorgehen, Erlanger Linke will Stopp - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Erlanger Linke hat einen sofortigen Stopp der Baumfällungen in der Rathenau gefordert. Kritik an den Baumfällungen kommt auch vom Bund Naturschutz (BN). Die Stadt weist darauf hin, dass alle Vorschriften eingehalten werden.

Die Baumfällungen in der Rathenau zwischen Jaminstraße und Paul-Gossen-Straße sind nach Auskunft der Stadt rechtens. Der Bund Naturschutz übt Kritik an „fehlender Transparenz“. Und die Erlanger Linke will die Rodungen stoppen. © Foto: Harald Sippel



Der BN, der zunächst ebenfalls einen unverzüglichen Stopp der Rodung in der Rathenau verlangt hatte, hat nach "neuen Fakten" diese Forderung relativiert. Jetzt kritisiert die Umweltschutzorganisation "die mangelnde Transparenz des Verfahrens von Seiten der Stadt und der Bauträger", so BN-Kreisvorsitzender Herbert Fuehr. "In der ohnehin nicht spannungsfreien Atmosphäre der Nachverdichtungen könnte das die Akzeptanz solcher Maßnahmen und das Vertrauen in die Planungen beeinträchtigen."

Fuehr macht dies zum Beispiel an den Rodungen in der Wehneltstraße fest. Der BN sei ursprünglich davon ausgegangen, dass "diese Bäume entsprechend dem beschlossenen Bebauungsplan erhalten bleiben müssen". Der BN habe inzwischen erfahren, dass eine Rodung vorgesehen gewesen sei, "aber erst in einem späteren Abschnitt."

Herbert Fuehr: "Zum jetzigen Zeitpunkt kam sie überraschend. Die Bäume hätten aber vorerst erhalten bleiben müssen". Auch in diesem Fall hätte nach Ansicht von Herbert Fuehr "mehr Transparenz der Planer Irritationen vermeiden können."

Baureferent Josef Weber erklärt, dass in dem Bauleitverfahren für die Rathenau der Schutz des vorhandenen Baumbestandes geregelt sei. Auch sei durch festgelegte Ersatzmaßnahmen der naturschutzrechtliche Ausgleich sichergestellt. "Die Baumfällarbeiten wurden durch das zuständige Planungsbüro artenschutzrechtlich begleitet", so Weber.

Auch sei für die vorübergehende Schaffung eines Parkplatzes der "zu entnehmende Baumbestand planungsrechtlich zulässig", so der Baureferent. An dieser Stelle werden neue Häuser mit einer Tiefgarage geschaffen. Die Ersatzmaßnahmen seien "entsprechend abgesichert". Bis auf diesen temporären Parkplatz werde der vorgegebene Bauablauf eingehalten.

Bund Naturschutz und Erlanger Linke hatten auch erklärt, dass Bäume gefällt wurden, die nach dem gültigen Plan jedoch hätten erhalten werden müssen. Nach den "neuen Fakten" erklärt jetzt der BN, dass es sich dabei "offenbar um kranke Bäume gehandelt hat". Deshalb stelle der BN die Kritik an diesen Fällungen zurück, so Herbert Fuehr.

Baureferent Josef Weber: "Es wurde lediglich eine Linde (Baum-Nr. 655) entnommen, die für den Erhalt vorgesehen war". Dafür habe jedoch ein Feldahorn (Baum-Nr. 657) erhalten werden können, dessen Fällung zulässig gewesen sei. Die Fällung der Linde sei notwendig geworden, um das Gebäude in der Hans-Geiger-Straße 19 an das Fernwärme-Netz anzuschließen.

Die Erlanger Linke, die inzwischen nach eigener Aussage eine Stellungnahme von Oberbürgermeister Florian Janik erhalten hat, bleibt bei ihrem Dringlichkeitsantrag zur Stadtratssitzung am 22. Februar für den sofortigen Stopp der Baumfällungen in der Rathenau. Johannes Pöhlmann: "Wir wollen Klarheit."

Wie mehrfach berichtet, hatte die GBW in jüngster Zeit angefangen, für die geplante Nachverdichtung in der Rathenau mit knapp 950 Wohnungen die Bäume in der parkähnlichen Landschaft zu fällen. Mit diesem Vorgehen waren viele Anwohner nicht zufrieden. Unter anderem wurde nachts mit Taschenlampen nach Eichhörnchen gesucht, die eventuell Schaden erlitten hatten. Gefunden wurde jedoch keine verletzten Eichhörnchen, die im Winter nicht so aktiv wie im Frühjahr und Sommer sind.

