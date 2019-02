Baumfällungen neben dem ASG in Erlangen

Vorbereitungen für die geplanten Baumaßnahmen am Albert-Schweitzer-Gymnasium - vor 2 Stunden

ERLANGEN - In Vorbereitung der Sanierung der Zweifach-Sporthalle sowie den Anbau einer weiteren Zweifach-Sporthalle müssen auf dem ASG-Gelände 16 Bäume gefällt werden.

Die alte Turnhalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium soll saniert werden. Danach soll daneben noch eine Zweifachhalle gebaut werden. © Harald Sippel



Die Arbeiten für die Vorbereitung der Sanierung der Zweifach-Sporthall sowei den Anbau einer weiteren Zweifach-Sporthallen beginnen am Montag, 18. Februar, an der Dompfaffstraße 111. Die Bäume befinden sich zum Großteil im Bereich des Parkplatzes des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG). Wie das Amt für Gebäudemanagement der Stadt per Mitteilung informiert, beginnt die Hochbaumaßnahme voraussichtlich Ende Juni.

Aufgrund der am 1. März beginnenden Vogelbrutzeit werden die Fällungen jetzt stattfinden. Durch die Arbeiten ist vermehrt mit Lärm durch Motorsägen oder Maschinen sowie einem erhöhten Verkehr (Hubsteiger, Ladefahrzeuge und Lkw) zu rechnen.

Nach Abschluss der gesamten Baumaßnahme erfolgen insgesamt 31 Ausgleichspflanzungen im Rahmen des Neubaus der Außenanlagen der Schule.

