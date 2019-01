Bausteine für mehr Lebensmittelqualität in Erlangen

ERLANGEN - Die Rudolf und Henriette Schmidt-Burkhardt-Stiftung fördert Stiftungs-Juniorprofessur und Forschungsstelle in der Lebensmittelchemie an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen.

Wie können die Qualität und die Sicherheit von Lebensmitteln verbessert werden? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich der Henriette-Schmidt-Burkhardt-Lehrstuhl an der FAU. Seine Forschung kann der Lehrstuhl nun ausbauen: Die Rudolf und Henriette Schmidt-Burkhardt-Stiftung fördert eine Stiftungs-Juniorprofessur sowie die Einrichtung einer Forschungsstelle für Lebensmittelsicherheit und -qualität mit jährlich 350 000 Euro für zunächst drei Jahre.

FAU-Präsident Prof. Dr. Joachim Hornegger, FAU-Kanzler Christian Zens sowie Günther Beckstein, Stiftungsvorstand der Rudolf und Henriette Schmidt-Burkhardt-Stiftung, und Gerhard Schmelzer, Vorsitzender des Stiftungsrates, unterzeichneten jetzt die Fördervereinbarung über eine Stiftungs-Juniorprofessur sowie die Einrichtung der Forschungsstelle für Lebensmittelsicherheit und -qualität.

Sowohl Professur als auch die geplante Forschungsstelle werden am bereits seit 2004 bestehenden Henriette-Schmidt-Burkhardt-Lehrstuhl der FAU angesiedelt. Dort erforschen Wissenschaftler zum einen chemische Veränderungen, die bei der Herstellung von Lebensmitteln auftreten. Zum anderen ist es ihr Ziel, mit modernsten Analysegeräten gesundheitsfördernde Lebensmittel zu identifizieren.

Die Aktivitäten sollen am Lehrstuhl ausgebaut, der Bereich der Lebensmittelsicherheit und -qualität als eigener Forschungsbereich etabliert werden. Aufgabe der Forschungsstelle wird sein, eine Plattform für interdisziplinäre Forschungsprojekte in diesem Bereich zu bieten, und die Spitzenforschung und -technologie an FAU und außeruniversitären Einrichtungen zu vernetzen. Dafür werden eine Analytikabteilung mit Schwerpunkt Massenspektrometrie, ein Lebensmitteltechnikum sowie eine translationale Abteilung für die Überführung der Ergebnisse in praktisch anwendbare Verfahren aufgebaut.

