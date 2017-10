Baustelle am Marie-Therese-Gymnasium in Erlangen

An Erlanger Schulen wird saniert: Das ist neu - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Lehrer, Schüler und Eltern des Marie-Therese-Gymnasiums müssen sich seit längerer Zeit gedulden. Denn die Sanierung ließ auf sich warten, der für 2015 geplante Sanierungsbeginn wurde geschoben. Jetzt rückt der Termin näher, "das Projekt befindet sich in der Werkplanung", heißt es beim GME.

Am Marie-Therese-Gymnasium entsteht eine Zweifach-Turnhalle. © Harald Sippel



Am Marie-Therese-Gymnasium entsteht eine Zweifach-Turnhalle. Foto: Harald Sippel



Gebaut wird auf dem Schulgelände allerdings auch jetzt schon — und zwar die neue Turnhalle (Foto), bei der es sich um zwei gestapelte Einfachturnhallen handelt. Um diese Version hatte es im Vorfeld einigen Wirbel gegeben, Schule und Eltern hatten sich für eine Zweifachhalle eingesetzt, doch der Stadtrat entschied sich mehrheitlich für die kostengünstigere Stapelhalle.

Derzeit laufen die Ausbau- und Fassadenarbeiten, im Februar 2018 soll die Halle fertig sein. Im Erdgeschoss ist die Halle auch für Versammlungen ausgelegt und mit einer mobilen Bühnenfläche sowie entsprechender Beschallungs- und Beleuchtungsmöglichkeit eigens für Theateraufführungen eingerichtet. Außerdem wurden Schienen eingebaut, die Sport nach dem „Würzburger Modell“ ermöglichen. Ein Aufzug sorgt für Barrierefreiheit.

Ab Pfingsten 2018 soll ein „Zwischenbau“ zwischen der Turnhalle und dem Nachbargebäude errichtet werden. Statt einem Erdgeschoss wird es eine große Durchfahrt geben, im ersten und zweiten Stockwerk sollen zwei Klassenzimmer entstehen. Diese können, ebenso wie die alte Turnhalle (die später abgerissen wird ) und eine historische Turnhalle (die später zur Aula umgebaut werden soll) während der Bauphase als Ausweichquartier für Schulklassen dienen.

Im Sommer 2019 soll mit der Sanierung des alten Schulgebäudes begonnen werden, die „Terrassen“ an einem neueren Gebäudetrakt werden „hochgebaut“, so dass ein Kubus entsteht, in dem weitere Fachräume Platz finden. Ansonsten aber werden etliche Wände fallen. Das GME versucht, hier wie an den anderen Schulen, das Schulkonzept nach den Wünschen der Schule räumlich umzusetzen. Am MTG sollen offene Lernlandschaften und Gesprächsecken entstehen.

Es wird nicht mehr so viel Frontalunterricht geben, sondern mehr in Gruppen gearbeitet werden. Das stellt auch andere Anforderungen an die Möblierung, Teppiche werden für den Schallschutz sorgen. „Wir und auch die Schule werden unsere Erfahrungen machen“, sagt Baureferent Josef Weber.

Das städtische MTG wird von 734 Schülern besucht. Im September 2016 wurde mit dem Bau der Stapelturnhalle begonnen. Die Kosten betragen zirka 5,5 Millionen Euro. Bei der ab 2019 anstehenden Sanierung des Schulgebäudes samt Erweiterungen belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 15,3 Millionen Euro.

Eva Kettler