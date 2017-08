Baustelle in Bubenreuth sorgt für Ärger

BUBENREUTH - Das Bauvorhaben einer Erlanger Immobilien- und Bauträgergesellschaft im Wald an der Ecke Rathsberger Steige/Waldstraße bereitet den Bubenreuthern so richtig Ärger. Denn der Weg hinauf in den Wald wurde wie berichtet einfach abgegraben, und wann er wieder begehbar ist steht in den Sternen.

In Eigeninitiative hat die Gemeinde ein Hinweisschild an das Absperrgitter gehängt, das den 800 Meter langen Umweg beschreibt, der derzeit in Bubenreuth für Verärgerung sorgt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Wanderer und Tourenfahrer hatten sich beklagt, dass der Weg gesperrt und eine Umleitung nicht ausgeschildert ist. Darüber wurde die Bubenreuther Verwaltung während der Gemeinderatssitzung informiert und versprach sofortige Abhilfe.

"Der Weg nach oben führt über den Friedhof", stellten die ortskundigen Räte fest. Doch Fremde, die dort nur selten vorbei kommen, verlassen sich auf ihr Navigationssystem, und das kennt diese Umleitung nicht. Darum hat die Gemeinde nun ein Hinweisschild an die Absperrgitter gehängt, das den 800 Meter langen Umweg beschreibt.

Damit aber ist das Problem nicht gelöst. Denn, wie Bürgermeister Norbert Stumpf mitteilte, hat die Erlanger Baufirma zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet. Die Gemeinde habe keinen Zugriff auf den Bau und könne den Weg auch nicht wieder öffnen, meinte er.

Ärgerlich ist das auch für eine Familie, die im Jahre 1974 zwei Grundstücke am Waldweg gekauft hatte. Dazu gehörte ein Streifen des Waldweges, der dann 2013 an die Gemeinde verkauft wurde.

Dafür bekam die Familie ein verbrieftes Geh- und Fahrrecht, zudem muss die Gemeinde laut Vertrag wohl auch für die Kosten der Unterhaltung und etwaigen Befestigung der Geh- und Fahrtflächen aufkommen.

Das alles lässt sich nun aber nicht realisieren, weil niemand dort durch kommt. Die Eigentümer der beiden Grundstücke hoffen nun, dass die Gemeinde zumindest bei den anstehenden Gartenarbeiten hilft, denn selbst kommen sie ja nicht mehr an ihr Grundstück heran. Zumal im Bereich des großen Gartentores eine Art Käfig zur Absicherung der Baustelle aufgestellt wurde.

