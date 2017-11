Bei Bruck ist plötzlich der Aufstieg ein Thema

ERLANGEN - Immer einsamer zieht der TV 61 Erlangen-Bruck in der Handball-Bayernliga seine Kreise: Nachdem der TV Haunstetten überraschend den Tabellenzweiten HaSpo Bayreuth besiegte und Bruck in der Hiersemann-Halle Rimpar II mit 33:28 (16:10) bezwang, beträgt der Abstand des Tabellenführers schon vier Punkte.

Läuft beim TV Bruck - und auch bei Mirko Scholten. Foto: Foto: Harald Sippel



Etwas zu schenken ist ja, heißt es, oft eine noch größere Freude, als etwas geschenkt zu bekommen. Geschenkt bekommen die Handball-Herren des TV 61 Erlangen-Bruck in dieser Saison ohnehin bislang nichts, erst recht nicht, seitdem die Brucker als gejagter Tabellenführer immer mehr davonziehen. Das heißt, doch: Respekt, aber der ist auch nicht geschenkt, sondern hart erarbeitet.

Nicht nur am Wochenende wieder, beim 33:28 (16:10)-Erfolg über Rimpar II, sondern vor allem unter der Woche, wo die Brucker die Grundlagen legen für ihre bislang eindrucksvolle Saison in der höchsten bayerischen Spielklasse. "Es hat sich viel getan bei uns vor dieser Runde", sagt Spieler Mirko Scholten und meint vor allem jenes Gespräch, das das Team intern führte, bevor es wieder los ging. "Wir haben gesehen, dass wir in der Bayernliga echt was reißen können", sagt Scholten, "deshalb wollten wir mal sehen, wie weit wir kommen, wenn wir das ganze mal etwas ernsthafter angehen."

Weniger Nachtleben

Dazu gehört mit Roland Nixdorf ein weiterer Trainer, der Ben Ljevar unterstützt, mehrmals in der Woche Fahrten nach Nürnberg, um mit Harz in der Halle der Bereitschaftspolizei üben zu können (wir berichteten). Und dazu gehört mehr Ernsthaftigkeit in den Einheiten in Erlangen. "Das war bisher nicht immer der Fall gewesen", verrät Mirko Scholten. Aber auch in der Spielvorbereitung, wie er erzählt, die nicht mehr vor allem im Erlanger Nachtleben stattfindet.

Was dabei herauskommt, wenn man in Bruck den Handball ernst nimmt, das kann man an der Tabelle derzeit ablesen: Zehn Spiele, zehn Siege feierte die Mannschaft und legte obendrein kuriose Flüche ab, wie gegen Haunstetten. Jahrelang wurde nicht gewonnen, vor allem, weil ein gewisser Stefan Tischinger Bruck manchmal fast im Alleingang bezwang. Dieser fehlte heuer, prompt gelang ein Auswärtssieg – das ist es auch, was Scholten meint, wenn er sagt: "Ein bisschen Glück gehört im Sport schon auch immer mit dazu."

Denn jenes Haunstetten bekommt nach dem vergangenen Wochenende nun sogar etwas geschenkt, vom TV 61 Erlangen-Bruck; dank des Heimsieges über den Tabellenzweiten Bayreuth ist der Vorsprung des Ligaprimus’ auf nun schon vier Punkte gestiegen. "Wir hatten, sollte Haunstetten gewinnen, einen Kasten Bier zum Dank versprochen. Den bekommen die Jungs jetzt natürlich als Belohnung", sagt Mirko Scholten.

Die Hinrunde ist nach dem alles in allem mühelosen Heimerfolg über Rimpar II beinahe gespielt, drei Partien stehen noch aus – unter anderem gegen Lohr und Bayreuth, zwei Mitfavoriten im Aufstiegskampf. Wenn die Brucker ihre Lockerheit behalten, werden wohl auch die die Mannschaft nicht aufhalten können. "Wir definieren uns über unser schnelles Angriffsspiel", sagt Scholten. Das gelingt bislang grandios, 334 Treffer hat sonst niemand erzielt. Hinzu kommt eine starke Defensive, die mit Markus Wolff aus der eigenen Reserve einen weiteren großgewachsenen Spieler hinzugewonnen hat vor einem auch gegen Rimpar wieder enorm starken Torwart Lars Goebel.

Weil es gar so gut läuft, hat die Mannschaft sich nun auch mit den Funktionären Gerald Rothberger und Peter Krell zusammengesetzt, um auszuloten, ob die dritte Liga überhaupt machbar wäre. "Finanziell", berichtet Mirko Scholten, "wäre es wohl kein Problem." Zwei, drei Spieler mit höherklassiger Erfahrung hat man auch schon angesprochen. "Jetzt liegt es nur noch am Team, ob alle bereit sind, den Mehraufwand dann mitzugehen." Geschenkt gibt es in der dritten Liga jedenfalls erst recht nichts mehr.

Bruck: Miranda-Jahn, Goebel; Ochs 2, Mücke 5, Hirning, Völcker 2, Krämer 3, Scholten 1, Eichhorn 2, Kohler 4, Duscher 1, Wolf 4, Büttner 1, Meyer 8/3.

