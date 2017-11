"Bei der Kripo Erlangen schließt sich ein Kreis"

Heinz Hanisch ist neuer Chef der Erlanger Inspektion — Lob für Kooperation mit der Stadt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Erlanger Kriminalpolizei hat einen neuen Chef: Der Forchheimer Heinz Hanisch hat Anfang November die Inspektion übernommen. Völlig fremd ist dem 45-Jährigen die Dienststelle in der Schornbaumstraße aber nicht.

Kriminalrat Heinz Hanisch freut sich auf seine neue Aufgabe. © Foto: Schreiter



Erst vor wenigen Tagen hat Heinz Hanisch seinen neuen Posten als Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Erlangen angetreten – und schon die ersten Gespräche geführt. Der Eindruck, den der Kriminalrat bei den Treffen hatte, ist durchwegs positiv: "Auf der Dienststelle herrscht eine offene Gesprächskultur", sagt er beim Pressegespräch anlässlich seiner Amtseinführung. Die verschiedenen Bereiche würden auf dieser Dienststelle wie "Zahnrädchen gut ineinandergreifen".

Viel Lob fand er daher vor allem für Bernd Greifenstein, der nach Uwe Jornitz in den vergangenen sechs Monaten als Interimsleiter den Posten bekleidet hatte. "Ich danke Dir dafür", sagte er in Richtung Greifenstein, "dass Du mir ein so gut bestelltes Haus übergeben hast."

Das "Haus" in der Schornbaumstraße kennt Hanisch indes schon aus eigener Anschauung: Seine Laufbahn führte den 45-Jährigen unter anderem zur hiesigen Verkehrspolizei und im Jahr 2006 auch zur Kriminalpolizei. "Die Arbeit bei der Kripo hat mir so gut gefallen", erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung, "dass ich künftig das machen wollte." Kein Wunder, dass er sich nun besonders freut, als Chef dorthin zurückzukehren. "Für mich schließt sich jetzt ein Kreis", sagt er.

Neben Erlangen hat Hanisch, der seine Ausbildung 1990 bei der Bereitschaftspolizei (Bepo) in Nürnberg begonnen hat, aber auch noch zahlreiche andere Stationen in seiner Karriere aufzuweisen. So war er unter anderem beim Kriminaldauerdienst und dem USK in Nürnberg sowie im Vorbereitungsstab des G 7-Gipfels auf Schloss Elmau im Einsatz.

Seine Schwerpunkte sieht der Kripo-Leiter bei Prävention und Repression, wobei, wie er sagt, bei der Kripo doch vor allem zweiteres, also die polizeiliche Ermittlungsarbeit und die Strafverfolgung, im Zentrum stünden. Außerdem hebt er die Zusammenarbeit mit der Schutzpolizei, der Stadt Erlangen, dem Landkreis und der Staatsanwaltschaft hervor. "Ein gutes Zusammenwirken ist der Schlüssel zum Erfolg", ist er überzeugt.

Auf die gute Kooperation zwischen Polizei und Stadt wiesen auch Johann Rast, der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelfranken, und Oberbürgermeister Florian Janik hin. "Das enge Miteinander", so Janik, "ist in unserer Stadt eine echte Tradition".

Mit Hanisch, der drei Kinder hat, kommt übrigens nach Polizeichef Peter Kreisel, der in der Fränkischen Schweiz wohnt, erneut ein Oberfranke an die Spitze der Erlanger Polizei. Zwar ist er gebürtiger Fürther, aber seiner Frau, einer Forchheimerin, hinterhergezogen. "Das habe ich bisher nicht bereut", sagt er.

sc