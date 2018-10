Beim Anheizen der Sauna: Gebäude in Eltersdorf in Flammen

Verpuffung am Gasofen - Mann erlitt Verbrennungen und kommt in Spezialklinik - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Er wollte sich doch nur gemütlich in die Sauna setzen: In Eltersdorf erlitt ein Mann bei einer Verpuffung Verbrennungen, er musste in eine Spezialklinik nach Nürnberg gebracht werden. Das Gebäude, in dem sich die Sauna befand, brannte beinahe vollständig aus.

Es geschah am Montagabend gegen 18.30 Uhr, als ein Mann in Eltersdorf seine Sauna anheizen wollte: Es kam plötzlich aus unbekannter Ursache zu einer Verpuffung am Gasofen. Das Gebäude, in dem sich die Sauna befand, fing Feuer und stand in Flammen. Der Mann zog sich dabei Verbrennungen zu, laut Polizei ist die Schwere der Verletzung noch unklar. Das daneben befindliche Wohnhaus blieb von dem Feuer verschont und unbeschädigt.

Bilderstrecke zum Thema Eltersdorf: Folgenschwere Verpuffung beim Anheizen der Sauna



