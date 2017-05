Beim Insta-Walk Erlangen von oben sehen

ERLANGEN - Die Web Week steuert auf den nächsten Höhepunkt zu: Am Samstag, 20. Mai, laden die Veranstalter in Zusammenarbeit mit den Erlanger Nachrichten zum großen Insta-Walk. Los geht’s um 11 Uhr an der Hugenottenkirche.

Der Insta-Walk führt zu Beginn auf den Turm der Hugenottenkirche. © Bernd Böhner



Gemeinsam besondere Orte besichtigen und besondere Fotos machen: Das ist der Plan bei einem Insta-Walk. Es geht um das Instagram, die erste Hälfte des Wortes Insta-Walk. Die zweite Hälfte ist tatsächlich der Spaziergang. Zu einem Insta-Walk verabredet man sich, begeht gemeinsam eine Strecke und fotografiert munter drauf los.

Dazu möchten wir alle begeisterten Fotografen einladen. Startpunkt ist die Hugenottenkirche, deren Turm wir erklimmen und von oben wunderbare Bilder aufnehmen können. Dann geht es in einem Spaziergang durch die Stadt.

Der Insta-Walk ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter www.nueww.de

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail