Beim Laufgelage in drei Gängen durch Erlangen

Ereignisreicher Selbstversuch des EN-Teams beim Laufgelage - vor 17 Minuten

ERLANGEN - Das Laufgelage ist schlicht das Koch-, Ess-und Kennenlern-Event in Erlangen. EN-Mitarbeiterinnen Selina Bettendorf und Nina Rittler haben sich mitten ins Geschehen gestürzt. In einer Chronik schreiben sie die Erlebnisse des Abends auf.

Ein gelungenes Abendessen in den eigenen vier Wänden von jungen Leuten für junge Leute. © Selina Bettendorf



Die Vorbereitung:

Yeah, Nachtisch! Seit ein paar Tagen sind wir fürs Laufgelage angemeldet. Und per Mail haben wir Bescheid bekommen, dass wir den dritten Gang zubereiten dürfen. Die Personen, die den Hauptgang bekommen, haben natürlich am meisten Arbeit und müssen auch das meiste Geld ausgeben. Dafür entscheiden wir uns, das mit einem aufwendigen Nachtisch auszugleichen.

Wir treffen uns schon morgens und machen uns an die Vorbereitung. Wir lassen den Handrührer rotieren, den Pürierstab dröhnen und den Backofen heizen. Währenddessen stellen wir den Sekt kalt und schnippeln ein Kilo Erdbeeren. Nach anderthalb Stunden können wir stolz auf unser Werk sein – mal schauen, wie es heute Abend ankommt.

Der erste Gang: Vorspeise

Eins haben wir schon gelernt: Am besten zu Fuß oder mit dem Rad zum Laufgelage kommen – der Busfahrer hatte Selinas Haltestelle gleich mal ausgelassen. Auf dem Weg zu Gang Nummer eins sehen wir an diesem Abend überall Zweierteams, die zum ersten Treffen ausschwärmen. Endlich lernen wir die ersten beiden Teams kennen: Vier TechFak-Jungs sitzen uns in einer winzigen WG-Küche gegenüber. Erstmal ein Bier. Wird jetzt endlich das Geheimnis um das Essen gelüftet?

Wow, kreativ: Es gibt Big Mac Salat. Unsere Gespräche drehen sich um den Kontrast zwischen dem ruhigen Erlangen und dem gefährlichen Frankfurt und unser Studium. Besonders witzig wird es, als wir versuchen Gruppenselfies zu machen. Zack, ist die Zeit um, weiter geht’s.

Der zweite Gang: Hauptspeise

Unser Hauptgang kann sich sehen lassen! Zwei junge Mädels haben uns eine riesige Portion Kartoffelgratin und Salat gezaubert. Zum ersten Mal treffen wir hier auch auf einen 23-Jährigen, der nicht studiert und trotzdem teilnimmt. Denn bei dieser Laufgelage-Ausgabe dürfen alle Erlanger mitmachen.

Für gute Stimmung sorgt die Runde Schnaps (große Geschmacks-Auswahl: Chilli-Zimt, Beeren, Käsekuchen). Und natürlich die Diskussionen, wo es am Berg das beste Bier gibt, wem das Erlangen-Lied von JBO gefällt und ob vielleicht der fränkische Dialekt dem Schwäbischen ähnelt. Ruck-Zuck ist auch Gang Nummer zwei vorbei. Um neun Uhr gehen wir los: jetzt sind wir dran.

Der dritte Gang: Nachtisch

Wir haben die Nachspeise mit viel Liebe vorbereitet und freuen uns, sie endlich präsentieren zu dürfen. Es wird eine reine Mädelsrunde, einige kennen sich lustigerweise schon oder wohnen nur zwei Hausnummern weiter. Unsere Erdbeer-Bowle, die Schoko-Tarte und die Joghurt-Rafaello-Creme kommen gut an, juhu!

Wir eröffnen den anderen, dass wir jetzt ein Live-Video für Facebook drehen wollen – zum Glück ziehen alle mit. Nach knapp zwei Stunden verabschieden wir uns müde und pappsatt. Die anderen machen sich auf den Heimweg, wir fahren in die Stadt ins E-Werk. Im Getümmel der Abschlussparty treffen wir von jedem Gang jemanden wieder.

Unser Fazit: Tolle Teams, tolles Essen – ein gelungenes Laufgelage.

Die Moderatoren vom Uni-Radio sorgten für gute Stimmung. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Laufgelage, Picknick-Bankett und Weinfest gleichzeitig: nicht nur in den Wohnungen Erlangens war gestern einiges geboten, auch in der Stadt ging es hoch her. EN-Mitarbeiter Wolfgang Sembritzki hat sich am Schlossplatz umgesehen.

17.30 Uhr:

In einer halben Stunde soll die Vorspeise am Weinfest serviert werden. Die Musik dröhnt trotzdem schon durch die Straßen bis zur Redaktion. Also nichts wie los! Angekommen am Weinfest ist eines offensichtlich: Erlangen ist heute in Feierlaune. Kein Wunder, denn das Wetter könnte nicht besser sein, die Sonne strahlt vom Himmel. Ein Hauch von Sommer zieht durch die Stadt und soll den Bürgern auch den ganzen Abend erhalten bleiben.

Die ersten Kochteams des Laufgelages sind schon da: die größte Schwierigkeit besteht für mich darin, jetzt noch einen Sitzplatz zu ergattern. Ich setze mich zu ein paar Leuten, die sich Summerrolls mit Avocado, Gurken und Karotten mitgebracht haben mitgebracht haben. Eine davon kann ich abstauben: Lecker!

19.30 Uhr:

Die Mägen der Kochteams sind angeregt, jetzt machen sie sich langsam auf den Weg zur Hauptspeise. Wer meint, dass die Stimmung am Weinfest nun in den Keller geht, liegt meilenweit daneben. So schnell sich die Bierbänke leeren, sind sie auch schon wieder besetzt.

Die musikalische Umrahmung kommt derweil von der Flüchtlingsband Miasin Zam. Mit Songs aus über 15 Ländern drücken sie auf künstlerische Weise den Gedanken der Veranstaltung aus: Menschen zusammenbringen, egal woher sie kommen.

21.30 Uhr:

Wer hat an der Uhr gedreht? Nur noch eine halbe Stunde gibt es Bühnenprogramm, dann müssen sich die Feiergelaunten einen neuen Platz suchen. Wulli Wullschläger und Sonja Tonn heizen dem Publikum mit Hits wie "Ham kummst" richtig ein, so dass es nur noch die wenigsten auf den Bänken hält. Die Wolken verdichten sich mittlerweile, das Wetter hält dennoch.

Doch selbst ein weinender Himmel würde nichts ausmachen: Die Erlanger sind bekanntlich nicht aus Zucker, man denke hierfür etwa an den Bürgerbrunch im letzten Jahr zurück. Aber zum Regen kommt es ohnehin nicht.

Kurz nach 22 Uhr und ein paar Zugaben ist Schluss am Schlossplatz, man geht nach Hause oder in eine der Diskotheken. Ich entscheide mich für Letzteres, ein Feierabendbierchen darf es noch sein.

SELINA BETTENDORF, NINA RITTLER UND WOLFGANG SEMBRITZKI