Bekenntnis zu Freiheit und Toleranz der Burschenschaft

ERLANGEN - Mit einem Festakt und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm als prominenten Gast und Redner feierte die Burschenschaft der Bubenreuther im Haus Kreuz & Quer am Bohlenplatz ihr 200. Gründungsfest. Ihre wechselvolle Geschichte ist zudem Thema einer Ausstellung im Stadtarchiv.

In einer umfassenden Ausstellung im Stadtarchiv wird die höchst wechselvolle Geschichte der Bubenreuther Burschenschaft nachgezeichnet. Sie hat heute wieder nennenswerten Nachwuchs und wächst seit Jahren. © Ulrich Schuster



In den Fokus seiner mit großem Beifall aufgenommenen Festrede stellte Bedford-Strohm das Thema "Freiheit in Verantwortung" – ein Motto, das sich auch durch die jüngere Geschichte der Bubenreuther Burschenschaft zieht. Unter Bezugnahme auf das 500. Jubiläum des Wittenberger Thesenanschlags machte er Martin Luther zum Kronzeugen eines Christenverständnisses, das von Nächstenliebe, Solidarität, Toleranz und Verantwortung für den Nächsten und das Gemeinwohl geprägt sein müsse. "Wir Christen müssen auch das ausstrahlen, wovon wir überzeugt sind und was wir glauben."

Auch eine säkulare Welt komme nicht ohne Orientierungshilfen aus. So stelle die moderne Glücksforschung drei zentrale Themen in den Mittelpunkt ihrer Verheißungen, die allesamt bestens bekannt seien – "es sind die zentralen Themen der Bibel, die Dankbarkeit der Schöpfung gegenüber, lernen zu vergeben und die Zuwendung zu einem bewussten Leben auch im Alltag."

Der Landesbischof, dessen männliche Vorfahren seit der Gründung der Burschenschaft vor 200 Jahren dort bereits Mitglied waren, machte deutlich, dass gerade im Lutherjahr daran erinnert werden müsse, dass Glaube und Politik keine getrennten Sphären sind. "Wo Not politisch verursacht ist, muss der Gläubige sich einmischen und sich engagieren. Schwache dürfen nicht die Verlierer von Marktprozessen sein."

In einer Gesellschaft, die in ihren modernen Kommunikationsmitteln eine "Kultur der Beschuldigung" hervorgebracht habe, brauche es die Rückbesinnung auf die reformatorische Tradition und die Wiederentdeckung der Begriffe Sünde, Buße und Vergebung. Die sich auf ihre christlichen Werte berufende Bubenruthia lebe dies vorbildlich vor und habe mit ihrer "Bubenreuther Erklärung" ein klares Bekenntnis zu Freiheit, Toleranz, den unverzichtbaren Grundrechten, der Demokratie und der Vaterlandsliebe geleistet.

Geschichte aufgearbeitet

Der Vorsitzende des Philistervereins, der ehemalige Bundesminister und einige Jahre Präsident der bayerischen Landessynode, Dieter Haack, hatte die weltanschauliche Neuausrichtung der Bubenruthia mit der überfälligen Aufarbeitung der unseligen Vorgeschichte (nicht nur) der eigenen Burschenschaft begründet. Die Abkehr vom militanten Nationalismus und von völkischer Gesinnung, die alle Teile des Volkes und deren Eliten bereits vor dem Ersten Weltkrieg erfasst habe, seien nach 1945 überfällig gewesen.

Der Wahlspruch der Burschenschaft "Mit Gott für Freiheit, Ehre, Vaterland" knüpfe an die Gründungszeit 1817 an, das bedeute aber auch, dass nationalistische Übersteigerung, völkisches Denken, Fremdenfeindlichkeit und jegliche Form von Extremismus abgelehnt würden.

In Grußworten hatte Dekan Peter Huschke gescherzt: "Wer kann schon zu Lebzeiten seinen 200. Geburtstag feiern?" Und Bürgermeisterin Elisabeth Preuß zitierte die große Freidemokratin Hildegard Hamm-Brücher, die die Demokratie als zu pflegende Pflanze bezeichnet hatte.

