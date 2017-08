Benefiz-Kunstauktion für Erlanger Ronald McDonald Oase

Einnahmen von mehr als 3000 Euro gehen an die Einrichtung

KÄSTEL - Ein letztes Mal fand in Kästel die Auktion "Kunst unter dem Hammer" für die Erlanger Ronald McDonald Oase statt.

„Und zum dritten!“: Hannes Rossa brachte die Werke bei der Kästler Kunstauktion unter den Hammer. © Bernd Böhner



Unter dem Motto "Kunst für jeden Geldbeutel" ging 2015 die erste Kästler Kunstauktion über die Bühne. Motivation der Organisatorin Erika Liebscher-Grund war es, "Kunst, für jeden erschwinglich, bei einer Versteigerung anzubieten, deren Erlös einer hilfreichen Einrichtung zugutekommt", die der Organisatorin sehr am Herzen liegt: die Ronald McDonald Oase, ein Aufenthalts- und Rückzugsort für ambulante kleine Patienten und deren Angehörige in der Universitäts-Kinderklinik Erlangen.

Künstler wie Sammler

Mit viel Engagement hatte die Betreiberin des Kästler Biergartens schon lange im Voraus regionale Künstler wie auch Sammler angefragt, Werke für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Insgesamt 135 Werke unterschiedlicher Stilrichtungen lagen schließlich in der stilvollen Theaterscheune vor: Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Lithos, Radierungen, Serigrafien und Holzschnitte von in der Region beheimateten Künstlern wie u.a. Peter Angermann, Kevin Coyne, Christoph Gerling, Otto Grau, Oskar Koller und Liselotte Spreng, Arbeiten von Künstlern, die zur deutschen und internationalen Kunstszene zählen, wie unter anderem Arik Brauer, Ebrahim Ehrari, Otto Piene und Dieter Roth. Dazu Fotografien von Fotografen, die zu den bekannten der Region zählen – Bernd Böhner, Günther Kühnel, Erich Malter, Georg Pöhlein und Werner Schwenke.

Und schließlich gab es noch ein besonderes Angebot für Theaterfreunde: die besten Plakate des Theaters Erlangen aus den vergangenen Jahrzehnten sowie Farblichtdrucke aus limitierter Auflage von Henri Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh, Wassilij Kandinski und anderen. Bei hervorragendem Sommerwetter fanden sich bereits zur Mittagszeit zahlreiche Interessierte und Sonntagsausflügler in dem Biergarten in Kästel ein. Auch Schirmherr und Altoberbürgermeister der Stadt Erlangen, Dietmar Hahlweg, war sehr angetan von der Stimmung und der Freude, mit der dort an diesem Sommersonntag Kunst und Charity zusammengebracht worden waren: "Meine Schirmherrschaft für diese Auktion dient einem guten Zweck. Ich bin sehr gerne hierhergekommen und freue mich über die vielen bekannten Gesichter, die ich unter Ihnen sehe."

Mit schauspielerischen Einschüben und jeder Menge Witz und Charme leitete Hannes Rossa, selbst ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Oase und ehemals Schauspieler sowie langjähriges Ensemblemitglied beim Theater Erlangen, in unterhaltsamer Weise als Auktionator durch den Mittag. Werk für Werk kam unter den Hammer, immer wieder kitzelte er bei den Bietern noch einen weiteren Zuschlag heraus. Am Ende eines unterhaltsamen Nachmittags wechselten über die Hälfte der angebotenen Werke ihre Besitzer und es konnten nach Abzug sämtlicher Unkosten mehr als 3000 Euro an die Ronald McDonald Oase Erlangen übergeben werden.

Sehr zufrieden

Die Organisatoren rund um Erika Liebscher-Grund sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis: "Damit können wir den Familien, die in der Erlanger Unikinderklinik die Oase als Rückzugsbereich in ihren schwierigen Situationen, in denen sie sich befinden, nutzen, wirklich ein wenig Unterstützung bieten. Wir freuen uns sehr, dass die Kästler Benefiz-Kunstauktion so guten Anklang gefunden hat."

