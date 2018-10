Benefizlauf zu Gunsten der Erlanger Krebsforschung

Ein Rekord jagte den anderen: 2240 Läufer waren am Start - vor 2 Stunden

ERLANGEN - "Auf die Plätze, fertig, los!", hallte es am Sonntag durch den Schlossgarten. Insgesamt 2240 Laufbegeisterte starteten beim Benefizlauf gegen Krebs.

5. Benefizlauf gegen Krebs im Erlanger Schlossgarten: Um 12 Uhr Mittags machten sich die Bambinis (Bild) auf den Weg und drehten ihre Runden. © Harald Sippel



5. Benefizlauf gegen Krebs im Erlanger Schlossgarten: Um 12 Uhr Mittags machten sich die Bambinis (Bild) auf den Weg und drehten ihre Runden. Foto: Harald Sippel



Das Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport der Medizinischen Klinik 1 – Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie (Direktor: Prof. Markus F. Neurath) des Uniklinikums Erlangen, das Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN und der Verein Ernährung und Sport bei Krebs hatten die Veranstaltung ausgerichtet. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch zahlreiche Sponsoren aus Erlangen und Umgebung.

Los ging es um 12 Uhr mit den Bambinis (Kinder bis fünf Jahre), die allein oder an der Hand von Mama und Papa ihre Runde um den Brunnen im Schlossgarten rannten. Wer Glück hatte, konnte sogar an der Seite eines echten Fußballprofis laufen – die bestens gelaunte U 23-Mannschaft von Greuther Fürth drehte mit den Kleinsten eine Runde und gab fleißig Autogramme. Der Erlanger Kindergarten "Stadtinsel" stellte die meisten Bambinis.

Die Grundschule Tennenlohe mit einer Beteiligung von 41,2 Prozent ihrer Schülerschaft holte schließlich den Sieg in der Kategorie "größte Teams in der Altersgruppe bis 13 Jahre": Insgesamt 75 Tennenloher Schüler schnürten ihre Laufschuhe für den guten Zweck. Weil der Schülerlauf mit knapp 700 Teilnehmern die Erwartungen der Veranstalter übertraf, starteten die Läufer in zwei Gruppen.

Schnelle Läufer

Zum ersten Mal konnten sich Sportbegeisterte für den Novartis-Lauf anmelden, bei dem die schnellsten Läufer an den Start gingen. Gerade einmal 23 Minuten und zehn Sekunden brauchte Mitku Seboka für acht Runden – immerhin 7,2 Kilometer. Die schnellste Frau war Andrea Belzner: Sie lief 5,4 Kilometer in unter 22 Minuten. Insgesamt sammelten die Teilnehmer aller Starts 18 242 Runden im Schlossgarten, also fast 16 500 Kilometer, um die Erlanger Krebsforschung zu unterstützen.

Wer gerade nicht seinen Puls in die Höhe trieb, konnte sein Glück bei der Tombola versuchen, sich mit Brezn und anderen Leckereien stärken oder beim Kinderschminken einen neuen Look ausprobieren.

en