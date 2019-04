Bergkirchweih 2019: Der Bierpreis bleibt bei 9,50 Euro

Kitzmann, Tucher, Steinbach: Die Kellerwirte erhöhen den Preis für eine Maß nicht - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Gute Nachrichten für alle Berg-Besucher: Der Bierpreis für die Bergkirchweih im 264. Jahr bleibt bei 9,50 Euro. Die Kellerwirte verzichten damit auf eine erneute Erhöhung.

Auf die erste Maß kann man sich freuen: 2019 bleibt der Preis bei 9,50 Euro. © Harald Sippel



Bei der Kitzmann-Bierprobe gab es erstmals im Jahr 2019 ganz offiziell das neue Bergkirchweih-Bier. Dabei gab die Kulmbacher Brauerei, die Kitzmann-Bier seit diesem Jahr herstellt, auch den neuen Bierpreis bekannt. Dieser bleibt - zur Freude aller Berg-Besucher - bei 9,50 Euro, wie im vergangenen Jahr also. Hinzu kommt, wie an allen Kellern, fünf Euro Pfand für den Steinkrug. Vincenz Schiller vom Entlas Keller bestätigt den Bierpreis.

Christoph Gewalt, Braumeister und Kellerwirt vom Steinbach Keller, hält ebenfalls am neuen, alten Bierpreis fest. Eine Maß wird auch hier 9,50 Euro kosten. "An die zehn Euro trauen wir uns noch nicht heran", sagt Gewalt, auch wenn die Herstellung des Bieres immer teurer werde, "wir versuchen, den Preis moderat zu halten". Steinbach Bräu produziert noch in Erlangen.

Am Erich Keller, neben dem Entlas Keller der größte am Berg, kostet das Bier ebenfalls 9,50 Euro. Hier wird Tucher ausgeschenkt. "2018 haben wir von neun auf 9,50 Euro erhöhen müssen", sagt Kellerwirt Udo Helbig. Mehr soll es in diesem Jahr nicht werden. Man kann sich also freuen, am 6. Juni ist Anstich.

