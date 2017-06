Schönes Wetter, Wochenende - am Samstag kamen die Besucher in Massen auf den Erlanger Berg, so dass es an den Kellern und an der T-Gabel kaum noch ein Durchkommen gab. Um die Lage zu entspannen, wurde ab 20.30 Uhr die Bergstraße einseitig gesperrt. Besucher konnten das Gelände zwar noch über die Bergstraße verlassen, hinauf ging es dort allerdings nicht mehr. © Klaus-Dieter Schreiter