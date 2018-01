Bergkirchweih: Festwirte am Erich Keller machen Schluss

Axel und Thomas Fischer bewirtschaften den Keller 2018 nicht mehr - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Die Meldung schlug ein wie eine Bombe: Axel und Thomas Fischer werden in diesem Jahr den Erich Keller nicht mehr bewirtschaften. Eine Ära auf dem Berg geht zu Ende.

Am Erichkeller wird am letzten Bergtag zum Lied „Lili Marleen“ ein Fass symbolisch zu Grabe getragen. Ob Thomas Fischer (Vordergrund) dabei auch in diesem Jahr wieder eine tragende Rolle als Priester spielen wird, ist noch unklar. © Schreiter



"In über 20 Jahren durften wir Euch als Gäste auf dem schönsten Keller Erlangens begrüßen und gemeinsam mit Euch ein kleines Kapitel Stadtgeschichte schreiben. Ob bei Schneefall, Regen, Sonne oder über 38° im Schatten: Danke für Euer Kommen, ihr habt den Spagat aus Tradition und Moderne erst möglich gemacht!" heißt es auf Facebook.

Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht, so Thomas Fischer auf Anfrage. Der Erich Keller, der eigentlich der Tucher-Brauerei gehört, sei von ihnen die letzten Jahre geschäftsführend im Auftrag der eigentlichen Festwirte während der Bergkirchweih betrieben worden. 2018 übernehmen wird den Keller unter anderem Udo Helbig ("Glüxrausch") und Jorgos Liapouris ("Zirkel"), "denen wir viel Erfolg und ein stets glückliches Händchen wünschen", heißt es auf Facebook weiter.

Der Erich Keller spielt eine bedeutende Rolle auf der Bergkirchweih. Hier wird jedes Jahr am letzten Bergtag zum Lied "Lili Marleen" ein Fass symbolisch zu Grabe getragen. 2017 war es also vielleicht der letzte Auftritt von Thomas Fischer. Der Berg 2018 beginnt am 17. Mai, wie immer der Donnerstag vor Pfingsten. Das Fass wird dann am 28. Mai begraben.

