Bergkirchweih live: Die Sturmwarnung ist aufgehoben

Nach Besucheransturm über das Wochenende - "Miss und Mister Berg" gesucht - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Die 262. Erlanger Bergkirchweih ist in vollem Gange. Das Fest entpuppt sich auch in diesem Jahr wieder als Besuchermagnet. Alle Infos und alle Bilder gibt's täglich in unserem Live-Blog!

+++ Unsere Reporterin Katharina Tontsch und ihre Kollegen mischen sich täglich unter das Feiervolk und versorgen Sie hier im Live-Blog mit Videos, Interviews, Fotos und Fakten. Alle Bildergalerien zur Bergkirchweih finden Sie hier.

+++ Selbst können Sie über Twitter und Instagram Teil des Live-Blogs werden, Bilder und Nachrichten mit dem Hashtag #Berg17 oder #instaberch versehen. Zudem bieten wir am 10. Juni, von 10 Uhr an einen Insta-Walk über den Berg an, anmelden kann man sich hier.

+++ Wir suchen wieder "Miss & Mister Berg". Kandidaten konnten sich vor der Fotowand auf dem Erich Keller von unserem Nordbayern.de-Team vom 2. bis 5. Juni fotografieren lassen. Ein Online-Voting auf www.der-berg-ruft.de entscheidet vom 6. bis 12. Juni, wer gewinnt.

