Jedes Jahr wartet die Erlanger Bergkirchweih mit neuen Buden und Fahrgeschäften auf. Hier sind die Neuerungen des Jahres 2017 gegenüber dem Vorjahr. Diese Fahrgeschäfte und Buden gab es so noch nicht. Na, Lust, etwas Neues auszuprobieren?

Gesund oder ungesund: Auf dem Berg gibt es jedenfalls alles, was das Herz begehrt. Zwischen Schoko-Bananen, Lebkuchenherzen und Currywurst gibt es auch Mais, Champignons und Fisch – den Kalorienzähler sollte man aber dennoch lieber zu Hause lassen.

VIPs, Stammtisch und das Gute vom Storch: Der Steinbach Keller zählt zu den ruhigeren Orten auf der Erlanger Bergkirchweih. Vielleicht macht ihn gerade das so beliebt.

Seit Donnerstag läuft in Erlangen wieder die fünfte Jahreszeit, bei Kaiserwetter zapfte OB Florian Janik das erste Fass Bier an. Zehntausende feierten auf dem Festgelände feucht-fröhlich, bis auf dem Berg Zapfenstreich war - und sich die Partymeute in die Innenstadt weiterschob. Hier sind die Bilder!