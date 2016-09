Steine in jedweder Form gab es am Sonntag beim internationalen Mineralien-, Fossilien- und Edelsteintag im Erlanger Redoutensaal zu bewundern. Von morgens an drängten sich die Börsenbesucher an den Ständen, fachsimpelten mit den Ausstellern und erlagen nicht selten dem Reiz eines Kristalls, sei er rosig durchflochten, natürlich oder in Edelmetall gefasst. © Edgar Pfrogner