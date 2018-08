Beschwipst sorgt eine Frau für eine Unfall-Serie in Erlangen

35-Jährige aus dem Landkreis Bamberg trinkt Schnaps und ruft dann selbst die Polizei

ERLANGEN - Betrunken darf man nicht Autofahren. Macht man es doch, kann Schlimmes passieren. Wie Mittwochabend, als eine 35-Jährige in Erlangen gleich eine ganze Serie von Unfällen verursachte.

Die Frau aus dem Bamberger Landkreis verließ gegen 19.30 Uhr die Wohnung ihres Freundes. Kaum hatte sie sich hinters Steuer ihres Autos gesetzt, touchierte sie in der Wöhrstraße einen hölzernen Absperrpfosten und einen Rohrständer eines Verkehrsschildes. Ungeachtet des Schadens – etwa 1000 Euro – setzte die Frau ihre Fahrt fort.

Sie wollte ihr Fahrzeug kurz darauf im Parkhaus an der Fuchsenwiese abstellen. Dabei übersah sie die Einfahrtsschranke, die sie frontal erfasste und so aus der Halterung riss. Hierbei entstand an der Schranke ein Schaden von rund 1000 Euro, am Auto selbst hinterließ dieses Manöver einen Schaden von rund 800 Euro.

Eine Flasche Wein vor der Fahrt

Unbeeindruckt von diesem zweiten Unfall fuhr die 35-Jährige weiter. 20 Minuten später versuchte sie, ihren Mercedes rückwärts entgegen der Fahrtrichtung in eine Parklücke in der Hauptstraße Höhe Kuttlerstraße einzuparken. Dabei übersah sie einen geparkten BMW und fuhr rückwärts auf diesen auf. Der nächste Sachschaden: rund 3500 Euro.

Nach dem Einparken stoppte die Autofahrerin den Motor und ging in eine nahegelegene Gaststätte. Hier trank sie nach eigenen Angaben mehrere Schnäpse und verständigte dann anschließend selbst die Polizei. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Nach ihren Angaben hatte sie bereits bei ihrem Freund eine Flasche Wein-Mixgetränk zu sich genommen.

Die Beamten nahmen der Frau den Führerschein ab und stellten ihr Fahrzeug sicher. Die 35-Jährige erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr.

