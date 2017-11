"Besonders sexy klingt Gewichtheben nicht"

ERLANGEN - Katharina Schoener ist bei den Deutschen Meisterschaften im Gewichtheben am Wochenende in Speyer überraschend auf dem neunten Platz im Fliegengewicht gelandet — das, obwohl die 29-Jährige, die in Erlangen-Bruck wohnt und dort auch eine Crossfit-Box betreibt, gerade einmal seit neun Monaten Gewicht hebt.

Konzentriert: Katharina Schoener bei der Deutschen Meisterschaft in Speyer. © Foto: Schoener



Frau Schoener, zunächst erlauben Sie die, nun ja, sehr persönliche Frage: Wie viel wiegen Sie?

Am Wochenende habe ich 62 Kilogramm gewogen.

Bei den Deutschen Meisterschaften am vergangenen Samstag haben sie mit 63 Kilo gerissen und 80 Kilo gestoßen. Mit 62 Kilogramm Körpergewicht. Wie ist so etwas möglich?

Indem man das Gewicht in einem schnellen Zug vom Boden mit großer Körperspannung weg in die Luft reißt und sich schnell unters Gewicht stellt.

Es ist also nur eine Frage der Technik, nicht der Kraft oder der Masse?

Es ist alles. Aber ohne Technik ist die Kraft nichts und umgekehrt. Leichtes Gewicht kann man vielleicht noch allein mit Kraft stemmen, aber bei schwereren Gewichten klappt das dann nicht mehr, da muss es ein Zusammenspiel werden.

Ihre besten Versuche waren jeweils auch persönliche Bestleistungen, die am Ende für einen starken neunten Rang gereicht haben. Das ist beeindruckend, erst recht, wenn man weiß, dass Sie so lange noch gar nicht dabei sind …

Das stimmt, intensiv betreibe ich erst seit knapp neun Monaten Gewichtheben. Die meisten Konkurrentinnen machen das schon seit Jahren oder sogar seit der Kindheit. So gesehen macht mich das schon auch sehr stolz.

Wie konnten Sie nach so kurzer Zeit schon so gut werden?

Das kommt vom Crossfit, das mache ich schon seit Jahren. Und dort besteht ein nicht unwesentlicher Teil ja auch aus Gewichtheben.

Musste man sich für diese Meisterschaften qualifizieren oder konnte man einfach nach Speyer fahren und mitmachen?

Nein, man musste eine Norm schaffen, beim Fliegengewicht zwischen 58 und 63 Kilogramm lag die bei Stoßen und Reißen bei zusammen 100 Kilo. Außer mir hatten sich noch 21 weitere Mädels aus ganz Deutschland qualifiziert.

Gewichtheben klingt grundsätzlich angestaubt, nach Muskeln, Schweiß und lautem Brüllen. Wo liegt die Faszination?

Das stimmt schon, besonders sexy klingt es nicht. Aber ich mache ja vor allem Crossfit und mein Ziel war es, durch das Gewichtheben auch im Crossfit besser zu werden. Das ist mir gelungen. Und so verfahren jetzt immer mehr junge Leute bei uns. Auch Jennifer Block (bayerische Vizemeisterin, d. Red.) aus unserer Erlanger Box hatte sich für die Meisterschaften qualifiziert. Ich hoffe, das hilft auch der Sportart ein wenig aus der angestaubten Ecke zu kommen.

