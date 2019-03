Bessere Kennzeichnung: Erlangen kämpft für Fahrradstraßen

Umweltausschuss stimmt Bündel von Gestaltungselementen zu - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Acht "Fahrradstraßen" ziehen sich bereits durch die Stadt. Sie gelten als wichtiger Teil im Radwegenetz. Denn sie bündeln den Radverkehr, sorgen für mehr Sicherheit und sind zugleich für sämtliche Nutzergruppen geeignet. Durch eine einheitliche Gestaltung sollen diese Fahrradstraßen jetzt für alle Verkehrsteilnehmer augenfälliger und damit besser erkennbar gemacht werden. Auch das soll letztlich zu einem gesteigerten Bewusstsein für diese Fahrradstraßen führen.

Schon lange gibt es in Freiburg — wie unser Bild aus dem Jahr 2014 zeigt — deutliche Markierungen für Fahrradstraßen. Auch Erlangen will die besonderen Wege für Radler nun augenfälliger gestalten. © Archivfoto: Patrick Seeger/dpa



Fahrradstraßen sind Fahrbahnen, die laut Straßenverkehrsordnung vor allem dem Radverkehr vorbehalten sind. Andere Fahrzeuge dürfen zwar mit einem Zusatzzeichen zugelassen werden. Aber das bleibt eher die Ausnahme. Das erlaubte Höchsttempo beträgt für alle Fahrzeuge 30 km/h. Falls nötig, muss der Kfz-Verkehr seine Geschwindigkeit auch weiter drosseln — allein zum Schutz des Radverkehrs. Radfahrer dürfen hier nebeneinander fahren.

Die Stadtplaner sind sich sicher: Solche Fahrradstraßen bieten den Radlern einen "komfortablen Verkehrsfluss und die Möglichkeit hoher Reisegeschwindigkeiten" — so diese Routen auch richtig ausgestaltet sind. Und genau da geht man jetzt heran. So sollen die Straßen über die komplette Länge in regelmäßigen Abständen sowie in den Ein- und Ausfahrtsbereichen mit einem speziellen Piktogramm versehen werden, das das Verkehrsschild "Fahrradstraße" auf der Fahrbahn wiedergibt.

Bäume, Fahrradständer und ein roter Strich

Überdies ist vorgesehen, diese Fahrradstraßen durchgängig und auf beiden Seiten mit einem breiten roten Strich zu markieren. Damit wird die Führung verdeutlicht. In Park-Bereichen führt diese Markierung an der Straßeninnenseite an den Parkflächen vorbei. Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist es auch vorstellbar, an den Straßenrändern Bäume zu pflanzen oder Fahrradständer zu errichten.

An Kreuzungen sollen die Fahrradstraßen in der Regel Vorfahrt gegenüber den Einmündungen erhalten. Das soll durch eine flächige rote Beschichtung im Kreuzungsbereich und einer entsprechenden Beschilderung erkennbar werden. Untergeordnete Einmündungen können im Einfahrtsbereich auch aufgepflastert werden, um zu verdeutlichen, dass Wartepflicht gegenüber der Fahrradstraße besteht. Auch ihr Beginn und Ende soll in Form von Ein- und Ausfahrtspforten mit einer Roteinfärbung kenntlich gemacht werden.

Hoher Wiedererkennungswert

Die Gestaltung soll in dieser Reihenfolge in der Bayern-/Pommernstraße, an der Wöhrmühle, in der Michael-Vogel-, der Leipziger-, der Damaschkestraße, im Schronfeld, in der Langen Zeile und am Schirrhof umgesetzt werden. "Die einheitliche und prägnante Gestaltung aller Fahrradstraßen in Erlangen soll den Wiedererkennungswert heben und zu einer guten Akzeptanz beitragen", hieß es.

Im deutschlandweiten Vergleich hat Erlangen offenbar einiges aufzuholen. Denn in Städten und Kommunen mit ähnlich viel Bevölkerung wird in Sachen "Fahrradstraßen" bereits deutlich mehr geboten. Deshalb sollen in der Hugenottenstadt künftig noch weitere solcher Radstraßen "zum Einsatz kommen".

Rainer Wich