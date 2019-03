Bestätigt: Überfahrenes Tier bei Erlangen ist Wölfin

Tier lag auf der A73 - Genproben werden untersucht - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Vermutet wurde es bereits - nun sind sich die Experten sicher: Das tote Tier, das am Freitagmorgen auf der A73 auf Höhe Möhrendorf entdeckt wurde, ist ein weiblicher Wolf. Genproben sollen weitere Details liefern.

Experten sind sicher: Bei dem auf der A73 überfahrenem Tier handelt es sich um einen Wolf. © Alexander Heinl/dpa



Die Verkehrspolizei Erlangen habe den Fund eines wolfsähnlichen Tieres am Freitagmorgen gemeldet, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) am Samstag mit. Gegen 7 Uhr wurde das tote Tier auf der Autobahn 73 auf Höhe Möhrendorf entdeckt. Ein Unfallverursacher war aber nicht auszumachen. Die Polizisten brachten den Kadaver in die Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheit nach Erlangen.

Nach einer ersten Untersuchung von Bildern des Tieres durch die Dokumentationsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) gehen Experten davon aus, dass es sich um einen weiblichen Wolf handelt. Zur genauen Bestimmung werden nun Genproben des Tieres untersucht. Das Tier ist nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen Unfall umgekommen.

Jungtiere wandern weite Strecken

Nach Bayern können jederzeit einzelne Wölfe zu- oder durchwandern, sowohl aus dem Nordosten Deutschlands als auch aus dem Alpenbogen. Jungtiere wandern bei Geschlechtsreife weite Strecken auf der Suche nach einem eigenen Territorium, so das LfU.

"Vielleicht schon heuer, spätestens aber im nächsten Jahr, werden junge Wölfe auf der Suche nach neuen Quartieren hier unterwegs sein", hatte bereits Anfang des Jahres Otto Heimbucher, Vorsitzender der Kreisgruppe Nürnberg des Bund Naturschutz (BN) und umweltpolitischer Sprecher der CSU-Stadtratsfraktion erwartet. Dass sich die scheuen Tiere dauerhaft in Stadtnähe ansiedeln, hält man beim BN aber eher für unwahrscheinlich.

jm/dpa