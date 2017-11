Beste Kneipe Bayerns: Erlanger "Havana-Bar" ist dabei

ERLANGEN - Die Betreiber sind stolz wie Oskar: Die Havana-Bar hat beim diesjährigen Falstaff-Barvoting die Wertung vom letzten Jahr nochmal übertroffen und liegt nun auf Platz vier der besten Bars in Bayern.

Betriebsleiter und Barkeeper Vincent Helmstädt mixt einen wohlschmeckenden "Mahagoni". Foto: Harald Sippel



Der Freude kann man sich nur anschließen. Denn das Wein- und Gourmet-Journal, das hier mit Experten und per Leser ein Ranking aufgestellt hat, verfügt in Genießer-Kreisen über einen guten Ruf. Wer laut Falstaff im Freistaat eine bessere Bar besuchen möchte, muss nach München fahren und etwa bei "Schumann’s" einen Drink bestellen.

Was die Havana-Bar in der Engelstraße auszeichnet, kann man leicht miterleben, wenn man am Tresen Platz nimmt. Dort wird man beispielsweise freundlich von Betriebsleiter und Barkeeper Vincent Helmstädt angesprochen. Denn hier muss nicht nach Karte bestellt werden, sondern das Team an der Bar freut sich, wenn es auf die Wünsche der Gäste individuell eingehen kann.

Danach wird direkt vor den Augen des Gastes auf einem kleinen beleuchteten Kubus ein wunderbarer "Mahagoni" zusammen gemixt. Was heißt hier gemixt — zelebriert ist das richtige Wort. Da verwundert es wenig, dass sich die Experten der Havana-Bar selbst passend als "Die Alchemisten der Nacht" bezeichnen.

