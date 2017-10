Besuch aus Borneo erkundet Eckental

Gemeindepolitik im Fokus — Bürgermeisterin Ilse Dölle empfing die Gäste — Infrastruktur erläutert - vor 53 Minuten

ECKENTAL - Bürgermeisterin Ilse Dölle konnte weit gereiste Gäste im Markt Eckental begrüßen: Eine kleine Delegation von sieben Gästen aus Borneo gab sich die Ehre.

Bürgermeisterin Ilse Dölle (Mitte) im Kreise der Delegation aus Borneo. © Foto: Karin Adam



Ein gebürtiger Eschenauer, Wolfgang Oelschlegel, der als Mitarbeiter des "nehemia teams e.V." in Borneo als Leiter der New Hope Ministries gemeinsam mit seiner Frau ein Schülerwohnheim in Sanggau – Westkalimantan, Borneo leitet, hatte die Delegation nach Eckental geführt. Bei den Gästen handelte es sich um ranghohe Politiker und leitende Verwaltungskräfte aus unterschiedlichen Handlungsfeldern wie Bildung, Gesundheit und der Entwicklung von Infrastrukturen der Provinzen Kalimantan und West Kalimantan in Indonesien.

Bei einem gemeinsamen Besuch in der Mittelschule führte Konrektor Ronald Kuhn durch die Räume. Man besuchte mehrere Klassen, unter anderem verschaffte sich die Besuchergruppe Einblicke in die frisch renovierten und bestens ausgestatteten Räumlichkeiten der Klassenzimmer. Man bewunderte die Schulküche und Schülercafé und gesellte sich zur Klassengemeinschaft eines "ganz normalen" Unterrichts.

Besonders begeistert nahmen die Gäste die kleine Ausstellung von verschiedenen Arbeitsprozessen im Werkraum auf, wo Schüler aus technischen Berufen ihre Projekte vorstellten und ihr Können zeigten.

Im Rathaus bot die Bürgermeisterin ihren Gästen umfassende Informationen und präsentierte den Markt Eckental anschaulich in Zahlen und Fakten. Besonders beeindruckt zeigten sich die Delegationsmitglieder, die mit zahlreichen Rückfragen reges Interesse zeigten, offensichtlich auch vom Imagefilm, der von der Vielfalt und Schönheit der dreizehn Ortsteile Eckentals zeugt.

Das Gemeindeoberhaupt fasste die Eindrücke nach dem Austausch zusammen und dankte für den Besuch: "Es ist für uns als Gemeinde immer interessant, wie unglaublich unterschiedlich die Begriffe der Daseinsvorsorge in verschiedenen Ländern und an anderen Orten umgesetzt werden und wie gut es eigentlich uns hier in Deutschland geht." Für ihre vielfältigen Projekte, die jeder Teilnehmer der Delegation im Rahmen seiner anspruchsvollen Tätigkeiten auf den Weg bringen möchte, wünschte die Bürgermeisterin namens des Marktes Eckental gutes Gelingen.

Im Zuge des Besuches erfolgte auch ein Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde und Dölle überreichte allen Gästen ein fränkisches Lebkuchenherz mit dem Eckentaler Wappen.

