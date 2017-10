Besucheransturm beim Tag der offenen Tür der Stadtwerke

ERLANGEN - Förmlich überrannt worden ist die Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) von den Besucherströmen an ihrem Tag der offenen Tür, den sie zum 50-jährigen Bestehen der Aktiengesellschaft veranstaltet hatte. Neueste Techniken gab es zu sehen, aber auch die alten wurden zum Vergleich vorgestellt.

Am Tag der Offenen Tür hatten die Stadtwerke fast alle Bereiche geöffnet. Die Besucher wollten sehen, wo der Strom, die Fernwärme und das Wasser her kommen und zeigten großes Interesse auch an Details. © Klaus-Dieter Schreiter



"Wir wollen uns für unsere Bürger erlebbar machen und haben darum alle Bereiche geöffnet, durch die man gefahrlos hindurch laufen kann", strahlte ESTW-Vorstand Matthias Exner in Anbetracht der zahlreichen Besucher, die an ihm vorbei zogen. Er hatte allerdings die Wege durch die beeindruckende Technik, die sonst für Besucher nicht zugänglich sind, sorgfältig markieren und mit Absperrband abtrennen lassen. Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passten auf, dass niemand vom Weg abkam.

Im Heizkraftwerk ging es an dicken Rohren vorbei und über Gitterroste und Treppen. Schalter, Lampen und Druckknöpfe sind hier überall. Die Techniker erläuterten jede Schraube und jeden Anzeiger mit viel Geduld und leuchtenden Augen. Draußen standen die Spezialisten für die Wasser- und Gasversorgung Rede und Antwort.

Sie zeigten, wie sie Rohre reparieren, und erläuterten auch, wie sie bei einem Schadensfall vorgehen. Dabei muss schon einmal ein Gasrohr über eine Fackel entleert werden. Bei dieser Demonstration hielten sich die Besucher die Ohren zu, denn dieser Vorgang macht einen Höllenlärm.

Auch das Chemielabor, in dem normalerweise das Trink- und Badewasser analysiert wird, war geöffnet. Am Tag der offenen Tür durften die Besucher selbst kleine chemische Experimente durchführen. Das "Heiligtum" der Stadtwerke, die Leitwarte, konnte nur durch die Glasscheibe beobachtet werden. Dort hat zwar neueste Technik mit großen Bildschirmen Einzug gehalten, aber auch die alte Leitstandstechnik ist noch in Betrieb.

Erwin, das neue Maskottchen der Erlanger Stadtwerke, stellte sich erstmals der Öffentlichkeit vor. © Klaus-Dieter Schreiter



Alte und neueste Technik sind bei den Zählern für Wasser und Strom ebenfalls nebeneinander zu sehen. Um Strom geht es auch bei den Elektroautos der Stadtwerke, die auf dem Hof dort aufgestellt waren, wo sich der Ladeverbund Franken präsentierte. Dieser wurde im Jahr 2012 von vier Energieversorgern aus der Metropolregion gegründet und kümmert sich um die Ladeinfrastruktur für Elektroautos.

Die Erwachsenen hatten naturgemäß die Technik im Auge und hangelten sich entsprechend ihrem Interesse von Angebot zu Angebot, während der Nachwuchs bei einer Schatzsuche das Stadtwerkeareal erforscht.

Wer müde wurde, machte es sich im Casino gemütlich, wo die Stadtwerke sogar mit einer eigenen Kapelle für Unterhaltung sorgten. Hüpfburg, Luftballonclowns und Kinderschminken waren ebenfalls vor Ort.

