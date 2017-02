Betagte Kartler beim Hans in Häusling

Eingeschworene Schafkopfrunde bringt 329 Jahre an den Wirtshaustisch — Jeden Sonntag seit 15 Jahren - vor 58 Minuten

ERLANGEN - Im Gasthof Schreyer in Häusling ist jeden Sonntagmorgen Schafkopfzeit. Gleich mehrere Gruppen treffen sich dort. Die vier Männer am ältesten Tisch werfen zusammen 329 Jahre in die Waagschale.

Volle Konzentration: Günter Meyer, Georg Wichert, Johann Baptist Bauer und Heinrich Wein (v. l.) bringen 329 Jahre zusammen und klopfen noch munter die Schafkopfkarten. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



„Wir karteln sauhoch“, scherzt Günter Meyer. 77 Jahre ist er alt, und eigentlich ist er nur Ersatzmann, vertritt den Büchenbacher Bauers Schorsch. Der zählt inzwischen schon 89 Lenze und ist ein Büchenbacher Urgestein. Ehrenfeuerwehrkommandant ist er, Ehren-Kirchweihbursche, und ein begeisterter Schafkopfer ist er auch. Aber seit er im AWO-Heim wohnt, ist er nicht mehr so oft dabei, darum ist nun der „junge Hupfer“ Günter Meyer sozusagen als Nachwuchskraft eingesprungen. Er darf das, weil er wie der Bauers Schorsch ein echter Froscher aus Büchenbach ist.

Wenn der Bauers Schorsch nicht kommen kann, ist nun der Wicherts Schorsch mit 88 Jahren der Älteste am Tisch. Er ist in der „Heckerlasgass“ aufgewachsen, die auf hochdeutsch Heckenweg heißt, ist mit dem Bauers Schorsch in die Schule gegangen, wohnt aber nun in Erlangen. Lange Zeit war er zusammen mit Günter Meyer beim BSC Erlangen, wie so viele Büchenbacher. Mit am Stammtisch sitzt auch Johann Baptist Bauer.

Schon immer zusammen

Er ist der fünf Jahre jüngere Bruder vom Schorsch. Baptist ist im Übrigen auch Mitbegründer des Musikvereins. Mit Heinrich Wein, der erst 81 Jahre jung ist, sei er eigentlich schon immer zusammen, erinnert er sich. Das war auch deshalb so, weil alle vier und auch der Bauers Schorsch, der nicht mehr so oft kommt, jahrzehntelang bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv waren.

Es sind also alles Büchenbacher Ureinwohner, die sich jeden Sonntagmorgen im Häuslinger Gasthof Schreyer bei Hans, dem Wirt, treffen. Hans ist Grieche und heißt eigentlich Hasan Idrisoglou. Aber das ist den Schafkopfern zu kompliziert, darum nennen sie ihn Hans. Hans sei einer der ganz wenigen Gastwirte, bei dem man am Sonntagvormittag noch karteln dürfe, sagen die Vier. Früher seien sie beim Seeberger in Büchenbach und auch im Gasthaus Pohl gewesen, aber seit es die nicht mehr gebe, würden nun alle nach Häusling zum Hans fahren. Seit 15 Jahren sind sie schon dort und treffen sich jeden Sonntag um zehn Uhr.

„Es ist echte Kameradschaft und Freundschaft“, sagt der Wicherts Schorsch, und die anderen nicken. Über die schlechten Zeiten, in denen sie aufgewachsen sind, reden sie viel. Auch darüber, dass der Günter die Friedhofskapelle versorgt, weil er nebendran wohnt, und darüber, dass der Wicherts Schorsch nicht nur karteln kann, sondern auch noch kegeln, und in seiner Zeit beim TV1848 sogar das goldene Kegelabzeichen errungen hat.

Baptist, der Elektriker bei den Stadtwerken war, Günter, der sich im Gerätewerk um das Personal gekümmert hat, Heinrich, der ehemalige Kapo bei der Firma Mauss, und Schorsch, der als Orthopädiemechaniker bei Kleinknecht gearbeitet hatte, sind ein eingeschworener Haufen. „Die sind immer gut beieinander“, bestätigt Hans.

Nachdem sie viel erzählt haben, werden wieder die Karten ausgeteilt. „Gemütlich karteln wollen wir“, sagen sie. Darum gehe es auch nur um Cent-Beträge. Zwei gibt es für ein einfaches Spiel, vier, wenn mit einem Schneider gewonnen wird, und zehn bei einem Solo. „So kartelt keiner mehr“, lacht Günter. Jeder hat ein kleines Schälchen neben sich stehen mit den Centstücken darin. Alle Schälchen sind etwa gleich voll, und das bestätigt, was Schorsch sagt: „Einer ist wie der andere“.

Um halb zwölf ist dann Schluss, geht jeder wieder seiner Wege. Extra verabreden müssen sie sich nicht für den nächsten Sonntagvormittag. Sie kommen ohnehin in das Gasthaus Schreyer, wo Hans ihnen den Ecktisch freihält, an dem sie seit 15 Jahren sitzen, um zu schafkopfen.

KLAUS-DIETER SCHREITER