Betrunken in Erlangen randaliert

ERLANGEN - Der übermäßige Konsum von Alkohol hat am Wochenende mehreren Personen offenbar überhaupt nicht gut getan.

Faustschläge, hier ein Symbolbild. Foto: NN-Archiv



Einer mehrköpfigen Gruppe aus dem Erlanger Umland wurde aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades weiterer Alkohol von der Bedienung einer Bar in der Innenstadt verweigert. Daraufhin entwickelte sich ein Streit, der sich vor die Kneipe verlagerte. Im weiteren Verlauf attackierte die Gruppe den Barkeeper und verletzte ihn, so dass er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Gruppe erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

In derselben Nacht schlug in der Innenstadt ein sehr betrunkener 44-Jähriger einem auf Fahrgäste wartenden Taxifahrer unvermittelt durch das geöffnete Fenster ins Gesicht. Dieser hatte ihn darauf verwiesen, dass er — wenn er mit einem Taxi fahren wolle — sich an den ersten in der Reihe wartenden Kollegen wenden müsse. Auf den 44-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.

In Gewahrsam genommen

Ebenfalls in der Innenstadt verhielt sich eine junge Frau vor einer Diskothek derart aggressiv, dass auch die hinzugezogene Polizeistreife sie nicht beruhigen konnte. Schließlich musste die stark alkoholisierte Dame in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie auch dem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam.

Da sie sich wehrte, als sie in die Dienststelle gebracht wurde, muss sie sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

